La nouvelle éco : à Grenoble, Wizbii choisi par l'Etat pour piloter le dispositif #1jeune1solution

Emmanuel Macron l'a citée lors de son allocution mardi soir à la télé et à la radio. La plateforme #1jeune1solution doit permettre aux jeunes victimes de la crise actuelle, privés de jobs étudiants ou de formations à cause du contexte, de trouver des solutions. Ce dispositif est piloté par la start-up grenobloise Wizbii, dont le président et fondateur Benjamin Ducousso était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi à 7h15.

Pourquoi le gouvernement a-t-il pensé à vous pour son dispositif un jeune une solution ?

Alors cette plateforme c’est d’abord une initiative portée par le gouvernement dans le cadre du plan de relance lancé cet été. Il y a eu un plan qui a été annoncé par le gouvernement, le "plan jeune" avec tout un tas d’aides, 6 à 7 milliards d'euros, pour aider les employeurs à embaucher des jeunes. Le gouvernement cherchait vraiment un dispositif permettant d’apporter du concret, en étant au plus près du terrain, pour faciliter la rencontre entre les jeunes et les employeurs.

C’est dans ce cadre qu’ils ont fait appel à nous car la mise en relation au service des jeunes c'est notre cœur de métier depuis dix ans. On a mis à disposition nos compétences pour construire cette plateforme digitale qui facilite la rencontre entre les jeunes et les employeurs, au plus près du terrain.

Qu’est-ce qu’on trouve sur cette plateforme ?

Alors les jeunes retrouvent l’ensemble des solutions disponibles à proximité de chez eux. Ça veut dire des offres d’emplois, il y en a plus de 20 000 sur la plateforme, des formations notamment des formations vers les métiers d’avenir, des services civiques, des missions d’intérêt général. L’objectif c’est de proposer à chaque jeune une solution, que ce soit de l’emploi ou autre chose. De la même manière, les employeurs vont pouvoir retrouver à la fois une dynamique forte de mobilisation pour s’engager dans la jeunesse, il y a aussi des outils qui permettent aux employeurs de découvrir toutes les aides à l’embauche auxquelles ils ont droit.

Quel sont vos chiffres de fréquentation ?

On a déjà plus 250 000 jeunes qui sont passés par la plateforme donc c’est très important, ça montre l’intérêt. Plus de 25 000 jeunes ont déjà postulé à des offres, 15 000 ont été redirigés vers des formations, 10 000 vers des missions d'intérêt général. C’est parti sur les chapeaux de roue et le plus important commence maintenant. Wizbii c'est 110 salariés en dix ans d'existence et un développement perpétuel avec l'ouverture prochaine de deux nouveaux sites, l'un à Paris, l'autre à Pau.

à lire aussi Mary Grammont au sujet de la start-up grenobloise WIZBII et d'un sondage sur le Covid 19 et les jeunes

à réécouter Un site d’emploi dédié aux jeunes de moins de 30 ans

-

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?