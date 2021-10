La Nouvelle Eco : à Grenoble, Wizbii, plate-forme de services pour les jeunes, fête ses 10 ans

La Nouvelle Eco s'intéresse à Wizbii, une plate-forme de services utiles pour tous les jeunes, diplômés ou pas, qui fête ses 10 ans ! Elle a été créée par Benjamin Ducousso et deux associés. C'est lui qui en est le PDG. Wizbii emploie 150 personnes et ambitionne de conquérir le marché européen.

Bonjour Benjamin Ducousso, vous êtes PDG de Wizbii, une plate-forme de services destinés aux jeunes, diplômés ou pas. Vous fêtez vos 10 ans, un anniversaire important ?

Benjamin Ducousso : Oui, 10 ans à aider les jeunes, de toutes formations, de tous horizons. On a commencé avec un petit site de recherche d'emploi et aujourd'hui on est une plate-forme multi-servicielle qui accompagne les jeunes de bout en bout, au moment de l'entrée dans la vie active. Notamment avec des services dédiés à la recherche d'emploi, le financement des études, avec un accès facilité à toutes les aides, une auto-école en ligne, quelques premiers pas dans la Santé, voilà !

Combien de jeunes utilisent vos services aujourd'hui ?

Benjamin Ducousso : Un peu plus de 9 millions de 16 à 30 ans. C'est quasiment un jeune sur 10 qui aujourd'hui utilisent un des services de Wizbii. Des services qui sont aussi visibles sous d'autres marques. C'est notamment le cas pour la plate-forme : un jeune, une solution, qui est la plate-forme de l'Etat pour communiquer et accompagner les jeunes dans leurs recherches d'emploi.

Vous visez maintenant le marché européen. Comment allez-vous vous y prendre ?

Benjamin Ducousso : Les enjeux de la jeunesse sont européens, voire mondiaux. Les jeunes ont beaucoup souffert durant la crise du Covid. Il y a eu la fameuse crise du job étudiants. Il y a eu beaucoup de précarité. Beaucoup d'acteurs, dont l'Etat, se sont mobilisés pour les aider et nous, on pense qu'on peut aussi jouer un rôle. Ce rôle de guichet unique pour pouvoir simplifier l'accès à toutes les solutions qui existent pour les jeunes, nous pouvons le faire au niveau européen. Notre objectif est d'être disponibles dans 6 pays prioritaires : l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, le Bénélux. Nous voulons d'ici 2026 toucher 40 millions de jeunes. Aujourd'hui, on en touche 9 millions. A terme, nous passerons de 150 à plus de 400 collaborateurs.

Vous avez aussi rénover vos locaux grenoblois ?

Oui, 1000 mètres carrés, rue Gustave Eiffel, dans le quartier Bouchayer-Viallet, à Grenoble, rénovés pour 600 000 euros. Pour que l'on s'y sente bien.