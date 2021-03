La Nouvelle éco : à Guéret les sponsors de l'Entente Guérétoise restent fidèles malgré la crise

Même en temps de crise, les entreprises locales restent généreuses envers l'Entente Sportive Guérétoise. Les sponsors et mécènes du club de foot de Guéret sont presque aussi nombreux que les années précédentes.

La crise n'affecte pas vraiment les finances de l'entente Sportive Guérétoise. L'emblématique club de foot de Guéret peut compter sur des sponsors fidèles. En effet le nombre d'entreprises qui soutiennent financièrement le club reste stable. Leurs dons représentent environ 40% du budget de l'Entente Sportive Guérétoise.

Les entreprises partenaires restent au rendez-vous

"On a l'énorme chance que les sponsors principaux nous aient suivis. Il n'y a pas vraiment eu d'effet covid", reconnait Florent Bodeau, co-président de l'Entente sportive Guérétoise.

Les entreprises mécènes, c'est à dire celles qui donnent les plus grosses sommes d'argent et ont généralement des panneaux au stade sont restées fidèles. Par ailleurs une grosse centaine d'entreprises ont financé des encarts publicitaires sur l'agenda annuel. Ce chiffre est stable par rapport aux années précédentes.

Les entreprises creusoises n'ont pourtant pas été épargnées par la crise sanitaire. Florent Bodeau, y voit la preuve de leur attachement au club : "Je crois que les partenaires savent que les clubs du coin ont besoin. On va les voir nous-même et comme on est un petit département, ils ont souvent un fils, un neveu, ou une nièce licenciés au club. Grâce à cette proximité, ils nous restent fidèles".

Un apport non-négligeable

En temps normal, cet apport financier permet notamment au club de financer les déplacements pour emmener les jeunes en compétition partout en Nouvelle Aquitaine. Cependant cette saison, les championnats amateurs sont à l'arrêt depuis la fin du mois du mois d'octobre.

Les collectivités, dont la mairie de Guéret, ont quand même attribué des subventions pour la saison 2020-2021. "Aujourd'hui les finances du club sont saines, mais il ne faut pas s'enflammer, c'est très fragile", modère Florent Bodeau. D'autant que le nombre de licenciés est en légère baisse. "En général on compte entre 350 et 400 licenciés. Cette année, il y en a une cinquantaine de moins", indique le co-président du club.

Actuellement, les cours ont lieu avec de nombreuses contraintes sanitaires.