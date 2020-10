La nouvelle éco : à Guéret, le salon de coiffure Le Florysia ne connaît pas la crise

Des carnets de rendez-vous pleins, des habitués bel et bien de retour : un déconfinement réussi pour Laurie Borde, la gérante du salon Le Florysia. Le constat est donc plus que positif, malgré le strict protocole sanitaire que doit respecter cette coiffeuse guérétoise, et qui pèse sur son budget.