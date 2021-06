La nouvelle éco : à Ham, bientôt un incubateur textile pour soutenir les jeunes créateurs

A Ham, dans le sud-est de la Somme, le couturier Jean-Luc François lance un incubateur textile. Le but : soutenir les créateurs qui ont un projet de marque dans la mode, dans le design ou dans la décoration. 10 personnes seront retenues pour un an et accompagnées dans l'élaboration de leur projet.