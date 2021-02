La Nouvelle Éco : à Henrichemont, Herdegen a subi le contrecoup des périodes de confinement

Des cannes anglaises made in France

Créée à Paris en 1860 par Auguste Herdegen, la manufacture de cannes Herdegen s’est reconvertie au début des années 1950 dans l’aide à la mobilité pour les personnes âgées avec la production de béquilles, déambulateurs et fauteuils roulants. Celle-ci s’est accompagnée de toute une gamme d'accessoires de confort (fauteuils releveurs, strapontin de douche, chaise hygiénique, réhausseurs WC...). L’essor de l’entreprise a été porté par le vieillissement de la population et le développement du maintien et de l’hospitalisation à domicile.

Un savoir-faire industriel multiple

En 1996, elle quitte la région parisienne pour s’installer dans le Cher, à Henrichemont. En 2019, un deuxième site de production est ouvert à proximité, à Saint-Georges-sur-Moulon. L'entreprise emploie 140 salariés. Environ 70 % des produits sont manufacturés en France. L’entreprise possède un savoir-faire industriel dans plusieurs domaines : métallurgie, injection plastique, confection, menuiserie, vernissage, gel, mousse...

Plusieurs savoir-faire sont réunis au sein de l'entreprise. - Herdegen

En 2020, la limitation des sorties, particulièrement durant les périodes de confinement, a eu des répercussions sur la vente des produits dédiés à l’aide à la mobilité devenus du jour au lendemain moins essentiels. Mais dans le même temps, l’entreprise a connu un rebond sur les lits médicalisés et les matelas anti-escarre. Des produits made in France plus facilement disponibles.

Une diversification bienvenue

La reprise d’une autre société en 2019 lui a également permis de se diversifier en fabricant notamment des supports décoratifs pour faire pousser des plantes vendus en jardineries et des poussettes de marché qui ont connu un franc succès avec l’essor des achats de proximité. Enfin, le fait de vendre 30 % de sa production à l’export a été un facteur de rééquilibrage.

Tout cela lui a permis de terminer l’année avec une baisse du chiffre d’affaires limitée, entre 5 et 8 %. Mais le début d’année est “un peu compliqué”, reconnaît son PDG, Vincent Herdegen, 5e génération de cette entreprise familiale. En cause notamment la pénurie de containers au niveau de ses approvisionnements et de la hausse du prix des matières premières.

Herdegen va bénéficier d’une aide de 200 000 euros dans le cadre du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires qui vont servir à des aménagements d'infrastructures, à la relocalisation d’un produit jusqu’ici fabriqué en Asie et au développement de nouveaux produits.