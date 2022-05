La Nouvelle éco : à Heugnes, Les Jardins du Nahon s’agrandissent

Les Jardins du Nahon ont quitté il y a quelques semaines le cœur du bourg de Heugnes, où cette entreprise familiale a été créée il y a une quarantaine d’années, pour s’installer à la sortie du village route de Palluau. Ce projet de déménagement datait d’avant la crise sanitaire mais il avait été stoppé du fait de la situation.

“On était dans l’incertitude la plus complète”, se souvient Aurélie Erdeven à la tête de l’entreprise depuis 2012 avec deux associés. En 2020, le premier confinement était survenu au printemps, un moment crucial où se concentre une grande partie des ventes. Un drive avait été improvisé au bout de trois semaines.

Le nouveau site des Jardins du Nahon, plus accessible avec un grand parking, comprend une grande serre de 1300 m2 qui peut recevoir le public, un espace découvert de pépinière et des tunnels de production qui permettent de réalimenter la serre. L’entreprise est ainsi moins dépendante de fournisseurs.

Une grande diversité de plantes

On y trouve une grande diversité de plantes (aromatiques, médicinales, succulentes...) ainsi que des plants potagers. Ces dernières années, l’activité a évolué vers la production de plantes vivaces qui ont de plus en plus la faveur de la clientèle par rapport aux plantes annuelles parce qu’elles présentent aussi l’avantage d’avoir moins besoin d’eau. “Nous proposons des vivaces adaptées à notre région”, précise Aurélie Erdeven qui aime conseiller les particuliers et les paysagistes qui viennent à Heugnes.

Ouverts tous les jours en mai

Suite à cet agrandissement, Les Jardins du Nahon ne seront plus présents sur les marchés, à l’exception de celui de Châteauroux le samedi matin. En mai, le plus gros mois en termes de chiffre d’affaires, ils seront ouverts tous les jours, y compris les dimanches et le jeudi de l’Ascension.

L’entreprise emploie cinq salariés et trois saisonniers. Un deuxième site a été ouvert à Amboise (Indre-et-Loire) en 2012 avec pour responsables, Alexandre Moulin et Kévin Lefèvre, les deux associés d’Aurélie Erdeven. Le recrutement en CDI d’une personne en production et vente est prévu à la rentrée.