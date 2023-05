La Nouvelle éco : à Issoudun, AMGI se tourne vers l’assemblage de drones

Après avoir connu une chute importante de son chiffre d’affaires et une longue période de chômage partiel, AMGI, une PME issoldunoise de cinq salariés, a retrouvé depuis le début de l’année son niveau d’activité d’avant Covid avec l’avionneur Safran. Sous-traitant historique, AMGI assemble notamment les commandes mécaniques d’inclinaison des sièges d’avion.

Une entreprise en voie de diversification

Depuis son arrivée en 2019 à la tête de l’entreprise, Hervé Rousselot a souhaité ne plus dépendre comme c’était le cas depuis la création de l’entreprise en 1990 d’un seul donneur d’ordre, à savoir Safran. Aujourd’hui, 80 % de son activité se fait encore avec l’avionneur. Par le biais d’une connaissance commune, Hervé Rousselot est entré en contact il y a un peu plus d’un an avec Didier Carré, fondateur de AEP Drone, une start-up installée à Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne spécialisée dans les drones de pulvérisation et qui était à la recherche d’une entreprise capable d’en assurer l’assemblage en série.

“On commence à avoir des pistes sérieuses et pour des quantités représentatives en France mais aussi à l’étranger, indique M. Rousselot. Nous sommes en train de réfléchir à l’aménagement de postes spécifiques. Je compte beaucoup sur cette activité pour qu’elle prenne demain une part importante de notre chiffre d’affaires.”

Et une autre piste intéressante se dessine car l’association Aérocentre, qui réunit des entreprises du secteur de l’aéronautique en région Centre, planche sur un projet de drone made in France alors qu’aujourd’hui les pièces sont importées d’Asie.