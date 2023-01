La Nouvelle éco : à Issoudun, de nouveaux locaux et de nouvelles ambitions pour SPEMA

Spécialisée dans l’usinage de haute précision, la société issoldunoise SPEMA a quitté en fin d’année son site en centre-ville pour des locaux plus récents et plus spacieux route de Thizay. Ce déménagement lui ouvre de belles perspectives de développement.