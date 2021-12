La Nouvelle Éco : à Issoudun, l’activité reprend chez AMGI, sous-traitant de Safran

PME de cinq salariés, AMGI (Atelier de mécanique générale issoldunois) a pour principale activité l'assemblage des commandes mécaniques des sièges de plusieurs avions dont l’A320 et l’A321 pour le compte du groupe Safran dont l’un des sites de production se trouve également à Issoudun. L’entreprise fut d’ailleurs fondée en 1990 par René Dechaumont, un ancien cadre de la SICMA, avant son rachat par Safran.

Une chute des commandes

La crise dans le secteur de l’aéronautique a donc eu des répercussions directes sur AMGI qui a vu ses commandes fondre de moitié. “Malgré cette baisse de charges, on s’en sort plutôt bien. Nous avons fini 2020 avec un résultat convenable et sans toucher à notre trésorerie”, explique Hervé Rousselot, un ancien cadre chez PGA Electronic, qui a repris l’entreprise en 2019.

AMGI a puisé dans ses stocks pour satisfaire les commandes en cours. Le recours au chômage partiel a été sa planche de salut. Il est toujours d’actualité aujourd’hui et jusqu’à la fin de sa prise en charge par l’État au 31 décembre. Après cette date, un contrat d’activité partielle va être proposé aux salariés.

Peu à peu, la reprise se dessine. “Chez Safran, l’activité est repartie. Il suffit de passer devant le parking pour s’en rendre compte. Nous avons eu des commandes qui n’étaient pas prévues, se réjouit M. Rousselot. La vraie reprise se fera sur 2022 et sans doute progressivement. Je pense qu’il faudra deux ans pour retrouver le niveau d’avant-Covid.”

Un contrat avec Nexter

Dès son arrivée à la tête de l’entreprise, Hervé Rousselot s’est fixé pour objectif de diversifier ses débouchés afin que Safran ne représente plus d’ici cinq ans que 50 % du chiffre d’affaires au lieu de plus de 90 % aujourd’hui. En 2020, AMGI a conclu un premier contrat avec le groupe Nexter, à Bourges, spécialisé dans l’armement. Un contrat qui devrait monter en puissance et pourrait déboucher sur d’autres.

Fort de son savoir-faire en la matière, AMGI a également démarché des fabricants de sièges de bus, camions, TGV ainsi que dans le secteur médical. Enfin, AMGI recherche localement des usineurs pour qui elle pourrait réaliser l'assemblage de pièces.