La Nouvelle éco : à Issoudun, la boutique d'essai recherche des candidats

Durant six mois, Julie Couly a pu tester son activité de créations à partir de tissu recyclé après des débuts sur internet. D’ici peu, elle va emménager dans un local où elle disposera de plus d’espace en face de l’office de tourisme. “Ce premier projet se termine de façon positive”, se réjouit Adelina Lapouge, adjointe au maire en charge du commerce, de l’artisanat et des marchés.

Dans le cadre du plan Action cœur de ville, la municipalité a fait l’acquisition d’un local commercial de 26 m2 avec une vitrine situé place du marché de l’avoine en centre-ville qu’elle a remis en état “pour permettre à une personne qui n’ose pas de se lancer, de tester durant trois mois minimum à faible coût un concept ou un produit”, précise l’élue. Le loyer est de 200 euros charges comprises limitant la prise de risques.

Un dossier en ligne

Le local est donc à nouveau disponible et la municipalité lance un appel aux candidats. Ceux-ci doivent remplir un dossier disponible en ligne sur le site de la ville d’Issoudun qui sera ensuite étudié par une commission, puis validé par le maire. Certaines activités demandant des équipements spécifiques (coiffure, restauration) en sont exclues, de même que les professions libérales.