La Nouvelle Éco : à Issoudun, la Société parisienne de ressorts cherche un rebond

La crise a conduit la Société Parisienne de Ressorts à s’installer en février à Issoudun, près d’un des quatre sites du groupe Attax dont elle est une filiale. Objectif : mutualiser les moyens et le personnel, le temps de laisser passer l’orage.

Travaillant à 90 % pour l’aéronautique, le groupe Attax, dont l’un des quatre sites se trouve à Saint-Aoustrille près d’Issoudun, a été touché de plein fouet par la crise. Ses difficultés ont eu des répercussions sur sa filiale, la Société parisienne de ressorts (SPR). Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de tous types de ressorts plats et de ressorts fils enroulés à froid, en petite, moyenne et grande série.

Elle travaille principalement pour le secteur de l’automobile, mais aussi dans la connectique, l’électroménager et le bâtiment. Parmi ses clients, on trouve des entreprises comme Brandt, Eurostyle ou Heuliez.

Un rapprochement géographique

La crise a précipité son déménagement de Veigné (Indre-et-Loire) où elle était implantée depuis une soixantaine d’années, à Issoudun. SPR s’est installée en février dans un local de 950 m2 sur le site du Village d’entreprises route de Bourges que Safran venait de libérer. Elle va investir en ce début avril un second local mitoyen de 450 m2. Une première étape en attendant de pouvoir réunir à moyen terme les deux entreprises sur une même site.

Une mutualisation des ressources

“La crise nous a conduit à mutualiser au maximum nos ressources, explique Christophe Martin, directeur de SPR et du site d’Attax à Saint-Aoustrille (ex-Tech-Industries). Si nous avons été contraints à un plan de licenciements, notre objectif a été de conserver au maximum les compétences pour être prêts à repartir quand la crise sera finie.” Concrètement, deux machines ont été transférées des locaux d’Attax à ceux de SPR et du personnel d’Attax vient en renfort aux cinq salariés de SPR. L’entreprise en comptait vingt avant la crise.

60 % de l'activité de SPR se fait dans le secteur de le secteur de l'automobile.

Peu présente dans l’aéronautique au contraire d’Attax, SPR a retrouvé son activité d’avant la crise, grâce à l’électroménager et l’automobile. Le carnet de commandes offre de la visibilité sur les six prochains mois. “C’est plutôt pas mal”, reconnaît Christophe Martin.