La Nouvelle Éco : à Issoudun, la Ville ouvre une “boutique d’essai”

Retenue parmi les 222 villes moyennes bénéficiaires du plan national Action cœur de ville dont la double ambition est d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de conforter leur rôle de moteur dans le développement du territoire, Issoudun a lancé plusieurs actions. Dernière en date : une boutique d’essai.

Un projet retardé par la crise

Le principe est simple : un pas de porte est loué 200 euros par mois charges comprises pour trois mois minimum à un porteur de projet qui souhaite tester un concept ou la vente d'articles. Pour ce faire, la Ville a fait l’acquisition d’un local commercial vacant de 26 m2 situé place du Marché de l’Avoine, en centre-ville. Des travaux de remise en état ont été effectués. Le projet avait été lancé en 2020 mais la crise sanitaire et les différents confinements ont retardé sa mise en route.

Les personnes intéressées doivent remplir un dossier de candidature disponible sur le site de la Ville. Sont exclues les professions libérales, les assurances et les agences d’intérim ainsi que la coiffure et la restauration qui nécessiteraient un équipement spécifique. Chaque dossier est étudié en commission.

Objectifs : redynamiser le commerce local et élargir l’offre en permettant à des porteurs de projet de se lancer avec une prise de risques limitée. “Tant que l’on n’a pas essayé, on est dans le doute, on a du mal à se lancer, explique Adelina Lapouge, adjointe au maire en charge du commerce, artisanat et marchés. Déjà en temps normal, ce n’est pas facile, alors dans la conjoncture actuelle, c’est encore plus difficile de sauter le pas.”

Des créations en tissu bio

Un premier dossier a été retenu. Sous l’enseigne B comme Bohème, Julie Couly propose à partir de ce mardi 1er février des objets en tissu issu de fibres végétales non traités de sa création : bavoirs, gigoteuses, coussins, serviettes hygiéniques, sacs... C'est une nouvelle étape pour elle après avoir débuté par la vente en ligne.

Si l’essai est concluant, l’idée est ensuite de poursuivre son activité de façon pérenne dans un autre local en laissant la place à un autre porteur de projet. "Notre volonté est que la boutique ne reste pas fermée et qu’il y ait toujours une autre personne pour prendre la suite”, précise Adelina Lapouge.