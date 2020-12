La Nouvelle Éco : à Issoudun, Le Panache Blanc a ajouté le masque à sa panoplie

Spécialiste du déguisement pour enfants, Le Panache Blanc à Issoudun a été très vite sollicité par une banque, plusieurs entreprises et communes et bien sûr par des particuliers pour fabriquer des masques en tissu. “À partir de la mi-avril, nous avons travaillé sept jours sur sept pour répondre à la demande”, se souvient son dirigeant, Emmanuel de Schryder. 15 000 masques en tissu ont ainsi été produits, certains personnalisés par des impressions avec des encres à l’eau. Imprévue, cette production lui a permis de compenser une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 30 à 40 %.

Dernier fabricant français de déguisement pour enfants

S’il a toujours des commandes, la demande est depuis retombée et l’atelier a repris la fabrication des panoplies pour enfants qui ont fait sa réputation. Créé en 1955 par Paul Mainbourg, qui était maroquinier à Issoudun, Le Panache Blanc a compté au plus fort de son activité 200 salariés et vendait alors 25 à 30 000 déguisements par an. Aujourd'hui, le Panache Blanc emploie six couturières.

L’activité a périclité dans les années 1970 avant d’être relancée en 1981 par Jacques de Schryder, un ancien salarié, et son épouse, Sylvette. Son fils, Emmanuel, et son épouse Laurence ont pris la suite en 1999. C’est aujourd’hui le dernier fabricant français avec un catalogue qui comprend une soixantaine de modèles en trois tailles. On les trouve dans des boutiques spécialisées, à Paris notamment. On peut aussi les commander via le site "Déguisement Vôtre" ou en s’adressant directement au Panache Blanc.

Fournisseur de panoplies pour le Puy-du-Fou

Le Panache Blanc travaille également pour des boutiques de plusieurs sites touristiques dont l’activité a été elle-même perturbée par la crise. Parmi ses clients figure le célèbre parc d’attractions du Puy du Fou pour lequel il a conçu des panoplies sur le modèle des costumes des spectacles. À l’approche de Noël, l’activité est soutenue dans l’atelier. “On travaille comme des mois de novembre et décembre normaux”, précise Emmanuel de Schryder. Les choses se sont même accélérées fin novembre, les magasins voulant être livrés avant leur réouverture.