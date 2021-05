La Nouvelle Éco : à Issoudun, le parc de loisirs pour enfants Berry Kids se relance

Plutôt qu’une réouverture, Christelle Gestin, la présidente de la société Berry Kids, préfère parler d’ouverture. Et de fait, avec la crise sanitaire, la première année d’activité de son parc de loisirs pour enfants aura été chaotique. Dans un ancien magasin de jouets situé sur la zone des Coinchettes à Issoudun, elle a aménagé une aire de jeux intérieure et climatisée de 650 m2 avec différentes structures : parcours tubulaires, toboggans et trampolines.

Deux zones sont dédiées aux tout-petits de 1 à 3 ans avec des éléments de motricité mobiles. La structure a reçu un agrément de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l’Indre ce qui lui permet d’accueillir des scolaires pour des séances de sport.

En 2020, un mois après son ouverture, Berry Kids avait dû fermer ses portes. L’activité n’avait véritablement redémarré qu’en octobre avec notamment de nombreuses réservations pour des soirées Halloween qui durent être annulées au dernier moment pour cause de reconfinement.

Des jeux aussi en extérieur

La crise sanitaire a poussé Christelle Gestin à repenser son projet d’aire de jeux intérieure en le complétant par des structures gonflables en extérieur pour les beaux jours. Les enfants vont y découvrir dès le 19 mai un parcours acrobatique pour les plus grands, une piscine avec des mini-bateaux tamponneurs et une structure dédiée aux tout-petits. Pour les jeux en intérieur, il faudra patienter jusqu’au 9 juin. Berry Kids propose un service garderie ainsi qu’une formule anniversaire. Depuis l’annonce de la réouverture, les appels sont nombreux.

L’application des protocoles sanitaires ne sera pas sans conséquences avec un surcoût lié à l’achat de produits virucides et au nettoyage des structures. A contrario le nombre de tables va être réduit afin de respecter la distanciation entre les consommateurs alors que le snacking constitue une part importante des rentrées attendues.

Un dossier de demande d’aides a été déposé à la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de l’Indre afin d’apporter un peu d’oxygène à l’entreprise qui emploie trois salariés et dont la dette a grossi au cours des derniers mois faute de pouvoir fonctionner.