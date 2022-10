La Nouvelle éco : à Issoudun, le village d’entreprises va s’agrandir

Pouvoir proposer des locaux à des entreprises, c’est la volonté de la communauté de communes du pays d’Issoudun afin de favoriser le développement économique et l’emploi sur son territoire. Un premier bâtiment a été construit il y a une dizaine d’années sur la zone industrielle de la Limoise. Un second quelques années plus tard sur cette même zone le long de la RN 151 en direction de Bourges. Ces bâtiments sont tous deux occupés, les entreprises versent des loyers à la collectivité.

ⓘ Publicité

Les élus viennent de voter une troisième opération dont les travaux ont démarré dans la foulée pour un montant d’1,5 million d’euros. Ce nouveau bâtiment sera sur le modèle du village d’entreprises 2. D’une superficie de 2 000 m2, il sera modulable et pourra accueillir de deux à quatre PME, soit des entreprises déjà présentes sur le territoire mais dont les locaux ne sont plus adaptés à leur activité, soit des entreprises nouvelles.

Une promesse de campagne

“Ce village 3 figurait dans les engagements de campagne, rappelle André Laignel, le président de la communauté de communes. Nous l’aurions peut-être fait un peu plus tôt s’il n’y avait pas eu la crise du Covid. Le système se veut le plus souple possible selon les besoins des entreprises, à la fois en termes de superficie et de durée d’occupation qui n’est pas limitée.”

La communauté de communes du pays d’Issoudun a également récemment investi 3 millions d’euros dans la réalisation de terrains viabilisés destinés à des entreprises.