La Nouvelle Éco : à Issoudun, les Charcuteries Issoldunoises sont en progression

Le projet de Thierry Jouannot et Philippe Reverdy quand ils ont créé Les Charcuteries Issoldunoises le 6 octobre 1999 était de se spécialiser dans la fabrication de produits charcutiers mettant à l’honneur les recettes régionales traditionnelles berrichonnes : l’andouillette au Reuilly, le boudin blanc à l’ancienne, le boudin noir au vin de Valençay... Suite à un agrandissement en 2006, l’entreprise a développé toute une gamme de pâtisseries salées avec produits phare le pâté berrichon et la galette aux pommes de terre et le feuilleté à l’andouillette. Des produits frais fabriqués à flux tendus et aussitôt livrés.

80 % des ventes en grandes surfaces

Une part de plus en plus importante de la production (80%) est vendue en grandes surfaces. D’abord limitée à l’Indre et au Cher, la zone s’est étendue au fil des années à d’autres départements : Creuse, Haute Vienne, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, et même Charente. L’entreprise assure la livraison dans quelque 70 magasins.

Le pâté berrichon se vend toute l'année - Les Charcuteries issoldunoises

Comme d’autres entreprises du secteur, les Charcuteries issoldunoises ont constaté une évolution des habitudes de consommation depuis le 1er confinement. "Les clients se sont plus orientés vers des produits régionaux. Ils savaient où ils étaient fabriqués, je pense que c’était rassurant pour eux”, estime Thierry Jouannot, directeur de l’entreprise.

Une bonne dynamique

Cette tendance a permis de compenser en quelques mois la perte subie avec la fermeture des collèges et lycées du Berry au printemps 2020 vers lesquels l’entreprise écoule habituellement 20 % de sa production. “Et ce n’est pas retombé : on est toujours sur une bonne dynamique avec même des progressions, se réjouit Thierry Jouannot. On doit reconnaître que l’on est un secteur privilégié.”

De 7 salariés en 1999, Les Charcuteries issoldunoises sont passées à 28 aujourd’hui et deux à trois recrutements sont envisagés d’ici l’été. “Je crois qu’il va y avoir un vrai rebond économique. Il va falloir être prêt quand ça va repartir”, poursuit M. Jouannot.

À 58 ans, il ne manque pas d’idées pour développer de nouveaux produits - bio notamment et à base d’autres productions locales comme les lentilles vertes -, mais il aimerait trouver un successeur à qui il pourrait passer la main dans quelques années et investir “dans ce que, lui, aurait envie de faire”.