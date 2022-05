La Nouvelle éco : à Issoudun, les gants isolants Regeltex s’exportent dans le monde entier

Il n’existe que trois ou quatre fabricants de gants isolants pour les travaux en milieu électrique dans le monde, dont un à Issoudun. Créée en 1972 à Châteauroux, Regeltex a déposé le bilan en 1990 avant de renaître et de s’installer à Issoudun. En 2013, l'entreprise a été rachetée par le groupe Novarc et connaît depuis un développement important.

70 % de la production part à l'export

Les gants fabriqués par Regeltex sont utilisés par les techniciens qui interviennent sur des lignes électriques allant de 500 à 40 000 volts. Ce sont des équipements de protection individuelle (EPI) de niveau 3 qui protègent la vie de l’utilisateur. Ses clients sont des distributeurs et des donneurs d’ordres, comme Enedis. 70 % de la production part à l’export, dont la moitié en Europe.

Le chiffre d’affaires est passé de 4,7 millions d'euros en 2013 à 7,9 millions d'euros en 2021. Cette forte croissance s'explique par l’essor des voitures électriques dans le monde et une meilleure prise en compte des risques dans les pays émergents. À cela s'ajoute l'arrêt d'un concurrent en 2020.

La flambée du coût du transport maritime

La matière première de ces gants est du latex qui vient d’Asie du Sud. L’entreprise est très impactée par l'explosion du coût du transport maritime, + 30 à 40 %. Début 2022, elle a dû répercuter cette hausse sur ses prix et d’autres augmentations ne sont pas écartées.

En juin, Regeltex va mettre en exploitation une nouvelle ligne de production robotisée ultra-moderne. L’entreprise a investi 600 000 euros et a bénéficié d’un soutien de la Région Centre. C’est une première étape dans la modernisation de l’usine afin de remplacer des machines un peu vieillissantes et de bénéficier des nouvelles technologies.

“L’objectif est de moderniser l’outil de production, de pérenniser l’entreprise et d’augmenter la capacité de production de 50 %”, explique Nel-Yvon Galiu, directeur général délégué. La production devrait passer de 690 000 gants à plus d’un million. L’usine emploie une soixantaine de salariés et a recours tout au long de l’année à une dizaine d’intérimaires.