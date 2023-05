La Nouvelle éco : à Issoudun, Mathilde Cadoux crée des vêtements en 3D

“Pendant le confinement, je n’avais plus accès à mon atelier. J’ai cherché un moyen pour continuer à créer des vêtements. Je me suis mis à utiliser un logiciel 3D qui à la base sert à créer des avatars pour les jeux vidéo, j’ai continué et c’est devenu mon métier”, explique Mathilde Cadoux. Originaire de Saint-Août, cette jeune styliste de 24 ans a passé un BTS métiers de la mode à Bourges avant de suivre une troisième année spécialisée dans le stylisme modélisme à l’école Mod’art à Paris.

“Très rapidement j’ai voulu me mettre à mon compte, précise-t-elle. Cela me permettait d’explorer la mode mais de faire aussi d’autres choses comme du montage vidéo. J’ai commencé comme auto-entrepreneur. Je me suis fait connaître via les réseaux sociaux, notamment mon compte TikTok. Je m’appuie aussi sur le réseau que j’ai établi à l’école ou grâce à mes rencontres.” Mathilde Cadoux travaille pour différentes marques françaises avec un large panel qui va du sportswear au prêt à porter haut de gamme.

Un gain de temps important

Le logiciel qu’elle utilise permet un rendu très fidèle. Chaque tissu est ainsi numérisé en fonction de ses propriétés. Cette méthode présente selon la styliste de nombreux avantages : “On fait le patron et on va tout de suite savoir à quoi va ressembler le produit fini, on le place sur un avatar, c’est très réaliste. Une fois que la 3D est finie, je fais un workshop avec le client et on regarde ensemble quelles sont les modifications à faire avant d’envoyer le prototype 3D à l’usine pour qu’il soit fabriqué.” Une méthode qui “va révolutionner le processus de production dans les années à venir”, estime-t-elle.

Mathilde Cadoux, qui partage aujourd’hui sa vie entre Issoudun et Paris, est en train de créer sa société qui s’appellera C3D : “Cela me permettra de m’entourer pour travailler avec de plus grosses marques et sur des collections entières et pourquoi pas aussi travailler sur du jeu vidéo et du film d’animation, ce que j’aimerais beaucoup”, confie-t-elle.