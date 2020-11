LA NOUVELLE ÉCO : à Issoudun, Objectif Sport Évasion a relancé ses cours en ligne

Durant ce nouveau confinement, l’entreprise issoldunoise propose des cours gratuits et payants afin de maintenir ses habitués en bonne forme et de générer un peu de recettes.

Créée en 2014, Objectif Sport Évasion, dont le siège se situe à Issoudun, intervient dans tout le département de l’Indre au sein de diverses associations, centres de loisirs et écoles. Elle emploie quatre animateurs et deux apprentis. Le reconfinement marque un nouveau coup d’arrêt de la plupart de ces interventions.

Parallèlement, l’entreprise organise des voyages touristiques et/ou sportifs, une activité en forte progression en 2019, ce qui avait conduit Sébastien Tardy, le gérant d’Objectif sport évasion, à envisager l’acquisition d’un car. “Heureusement que ça ne s’est pas fait”, dit-il. Car, en 2020, au vu des circonstances, l’activité est retombée au plus bas avec, à la clé, une grosse perte de chiffre d’affaire.

Un sentiment d’injustice

Avec le reconfinement, l’entreprise a aussi dû refermer sa salle de sport, sauf pour les personnes venant sur prescription médicale. “Depuis la réouverture, des mesures avaient été prises pour respecter les gestes barrière : nous avions réduit la jauge de 25 à 12, il y avait du gel à l’entrée, le port du masque était obligatoire pour circuler, le matériel était nettoyé entre chaque séance”, énumère Sébastien Tardy qui juge “un peu injuste” cette nouvelle fermeture.

Comme au printemps, l’équipe d’Objectif Sport Évasion a souhaité maintenir le lien avec le millier de personnes qui bénéficient de ses prestations pour qu’elles puissent conserver une activité physique pendant ce nouveau confinement. Elle a donc relancé des cours quotidiens en accès libre sur sa page Facebook, ce qui lui avait permis alors de mieux se faire connaître en mars et avril. Lors du déconfinement, un afflux de demandes avait entraîné l’ouverture de nouveaux créneaux dans la salle. Les internautes qui suivent aujourd’hui ces séances en visio sont invités à faire un don

Du coaching avec les outils numériques

En plus, Objectif Sport Évasion propose cette fois des cours payants et interactifs via la plateforme Lydia, ce qui va permettre de générer des recettes. Les usagers payent en s’inscrivant sur un créneau et reçoivent un lien pour se connecter. “Tout s’est mis en place très vite suite à l’annonce du reconfinement. Il était de notre devoir de proposer des services”, conclut Sébastien Tardy.