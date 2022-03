La Nouvelle éco : à Issoudun, Sereniseat a diversifié son activité avec la crise

Entreprise familiale fondée après-guerre, la maroquinerie Grason à Issoudun a commencé à confectionner des housses de sièges d’avion et d’accoudoirs pour SICMA (aujourd'hui Safran) au milieu des années 1970. En 2014, l’entreprise a été rachetée par le groupe BHD qui regroupe une vingtaine d’entreprises et a changé de nom pour devenir Sereniseat. Issoudun est l’un des deux sites de production avec Rochefort en Charente Maritime.

De nouveaux locaux depuis 2020

En septembre 2020, l’entreprise a quitté ses anciens locaux devenus peu fonctionnels et aujourd’hui situés dans une zone pavillonnaire pour des bâtiments neufs et plus spacieux que le groupe a fait construire sur la zone industrielle de la Limoise avec le soutien de la municipalité et à deux pas de l’usine Safran. Une proximité qui est un véritable atout.

Un savoir-faire qui se perpétue depuis le milieu des années 1970. - Sereniseat

Contrairement à d’autres sous-traitants du secteur, Sereniseat a plutôt bien traversé la crise. “Nous avons eu très peu de chômage partiel. Nous étions sur un programme pour Safran qui a été maintenu par le client”, indique William Grason, responsable du site issoldunois. Pendant le premier confinement, les deux sites de Rochefort et Issoudun ont également fabriqué 100 000 masques.

"Sereniseat a saisi l’opportunité pour se diversifier vers le nautisme avec l’habillage de yachts de luxe et la bagagerie militaire, en particulier des étuis de fusil”, poursuit William Grason. L’entreprise travaille par ailleurs et de longue pour le secteur médical, notamment pour la société Spengler.

Un redémarrage différé

Sereniseat voit d’un bon œil le redémarrage de l’activité chez Safran même si elle n’en ressent pas encore les effets : “Nous arrivons en bout de chaîne. La pose des housses est la dernière étape avant l’envoi chez le client”, précise M. Grason.

Plusieurs départs à la retraite parmi les douze salariés sont prévus en cours d’année sur le site d’Issoudun qu’il va falloir remplacer. L’entreprise connaît des difficultés à recruter. Les candidatures sont donc les bienvenues.