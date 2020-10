La nouvelle éco : à Jarnages, l'auberge culturelle L'Alzire s'adresse aux travailleurs indépendants

Un projet qui va plaire aux télétravailleurs creusois ! L’auberge culturelle L’Alzire, à Jarnages, prépare pour le début de l’année 2021 un projet d’animation pour les personnes qui viennent travailler dans l’établissement. "On s'est aperçus que pas mal de travailleurs indépendants, des commerciaux viennent travailler à L’Alzire, explique Sébastien Moreau, le gérant. Il y a aussi des institutions qui viennent dans nos salles de réunion". Début 2021, L’Alzire prévoit donc de "formaliser les choses avec le projet KIF, sous-titré :Projet apéro club. Le but, poursuit Sébastien Moreau, c’est de faire venir des pointures du monde de l’entreprise qui vont parler à ce public de travailleurs en Creuse. On va parler de vision du monde de stratégies d'netreprises ; le soir, il y aura un temps convivial autour de l'apéro; puis le lendemain matin un café concret avec des discussions sur les projets et problématiques de chacun", conclut le gérant.

Un public « nomade » ciblé

Une initative renforcée par la crise sanitaire : "Cela a beaucoup retardé notre projet, lancé fin 2019. Mais paradoxalement cela l’a aussi renforcé : il y a eu beaucoup de télétravail ces derniers mois. Avec notre projet, il y a un public nomade qui est ciblé en priorité", souligne le gérant.

Les personnes intéressées par ce projet peuvent se signaler auprès de L’Alzire et de l’association La Moustache, qui participe au lancement du projet KIF.