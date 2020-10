La nouvelle éco : À Jarnages, Nataquashop tire la sonnette d'alarme

La marque et le magasin de maillot de bain Nataquashop à Jarnages sont menacés de fermeture. Après 6 mois d'activité quasi-nulle, la reprise espérée au mois de septembre n'est pas au rendez-vous.

Piscines fermées : inactivité

Leader dans la vente de maillots de bain pour les semi-professionnels l'entreprise qui emploie une dizaine de salariés, est fortement impactée par la fermeture des piscines depuis le mois de mars. "Evidemment quand les piscines sont fermées les gens n'achètent pas de maillot de bain" affirme Caroline Barthélémy, fondatrice de la marque. Elle a donc beaucoup misé sur la rentrée pour donner un nouvel élan à la vente mais sans succès. En effet, toutes les compétitions n'ont pas repris. "C'est tout à fait logique que les gens ne puissent pas s'équiper comme il se doit" constate-t-elle.

"Aujourd'hui nous n'avons plus de clients"

Les clients ne sont pas revenus dans le magasin et les commandes sont rares : "Aujourd'hui nous n'avons plus de clients. En cette saison, normalement, nous avions 150 commandes par jour au minimum,. Aujourd'hui nous avons 5, 6, 10 commandes en fonction des jours..." La patronne assure pourtant avoir tout fait au niveau de la communication pour préparer la rentrée.

Appel à l'aide

Aujourd'hui, Nataquashop, secteur de niche, ne dépend pas des listes des entreprises impactées par le covid. "On ne peut plus bénéficier des aides depuis le premier juin. Que ce soit du fonds de solidarité ou du chômage partiel" indique Caroline Barthélémy. Elle estime que l'emploi de la dizaine de salariés est en danger dans l'immédiat ainsi que "l'existence même des deux entreprises (la marque et le magasin) sur ce site". C'est pourquoi elle lance un appel à l'Etat et aux collectivités : "On a une activité qui était économiquement viable, le jour où les piscines rouvrent, on est capable de repartir. On a juste à tenir. Mais comment fait-on ? Qui est là pour nous aider ?" s'interroge-t-elle.

Elle envisage une piste : le plan particulier pour la Creuse. "Nous avons une activité économique qui existe sur ce département. On arrive à débloquer beaucoup d'argent pour la création d'entreprise, mais pour garder en l'état des structures viables et des emplois sur le département, aujourd'hui je n'ai pas de réponse."