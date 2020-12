La nouvelle éco : à Jarville, "O fil du temps" croule sous les colis à quelques jours de Noël

Dans la nouvelle éco, on s'intéresse ce jeudi 17 décembre à ces commerces qui servent de point de livraison pour les colis issus du e-commerce. Illustration avec la boutique de laine et mercerie "O fil du temps" à Jarville.

On s’intéresse ce jeudi 17 décembre à ces commerces qui, en plus de leur activité, ont choisi d’être des points relais, pour la livraison de colis suite à des achats en ligne. Des commerces particulièrement fréquentés en ce moment. C’est le cas d’"O fil du temps" une mercerie et boutique de laine à Jarville qui depuis plus de quatre ans sert de point relais. De quoi s'occuper une grande partie de la journée.

Des capacités arrivées à saturation

Aux murs et au centre de la boutique de Cindy Forget, des pelotes de laines, c’est normal mais partout ailleurs des colis, de toutes les formes et de toutes les tailles. Partout où il restait de la place, on trouve des paquets. Même la zone réservée aux articles de fin de série a dû être investie. C'est jusqu'à 170 colis par jour, même si le flot a été interrompu par manque de place :

"Je suis en saturation depuis plusieurs jours. Je ne peux plus recevoir de colis. Ma capacité de 300 colis a été atteinte. Les gens doivent choisir un autre point relais tant que ça ne désemplit pas."

Une activité qui nécessite une bonne dose d'organisation. Cindy Forget numérote tous les sachets et cartons, numéro inscrit dans son cahier qu'elle garde précieusement. Elle bat des records avec la crise du Covid, plus de 2400 colis par exemple en octobre dernier, quand il y a 4 ans, elle se félicitait d’en avoir eu 800 sur un mois.

Une activité qui prend du temps

La gérante touche quelques centimes sur chaque colis, de quoi participer au paiement des charges fixes. Mais un travail en plus qui lui prend du temps :

"C'est une grosse partie de la journée. Je reviens les week-ends pour me mettre à jour dans la réception. Je n'aurais jamais pensé que ça se développerait autant. Ca fait connaître l'activité avec des personnes qui n'auraient jamais poussé la porte et découvrent la boutique."

L’entreprise de livraison avec laquelle elle travaille estime que le trafic dans les boutiques partenaires augmente de 20% grâce aux colis.

La boutique de laine "O fil du temps" à Jarville croule sous les colis © Radio France - Cédric Lieto

