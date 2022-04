La Nouvelle éco : à Jeu-les-Bois sont conçus des vêtements aux teintures naturelles

Costumières et amies depuis cinq ans, Cindy Lombardi, 31 ans, et Océane Gerum, 28 ans, ont eu envie de mettre à profit leur savoir-faire dans le textile, en parallèle de leur activité, au sein d’une entreprise, Néprun, du nom d’un arbuste dont les propriétés sont connues pour la teinture naturelle. Leur démarche s’inscrit en effet à contre-courant d’un secteur qui a massivement recours à des colorants chimiques.

“On part de pigments que l’on connaît depuis la nuit des temps. Ces teintures sont plus résistantes à l’usure du temps et à la lumière. L’idée est que notre projet ait le moins d’impact possible sur l’environnement”, explique Cindy Lombardi qui a suivi des stages en Inde et au Japon sur le sujet.

Plus de temps avec la crise sanitaire

Leur projet a pris forme pendant le Covid. Le monde du spectacle étant à l’arrêt, elles ont eu plus de temps pour s'y consacrer. En septembre 2021 elles ont intégré un incubateur spécialisé dans le domaine de la mode qui accueille des marques émergentes écologiques. Elles ont présenté leur première collection au salon international de la mode Who’s next à Paris.

Parmi les créations de la jeune entreprise. - Flora Mathieu

Leur entreprise est hébergée dans un tiers-lieu à Jeu-les-Bois géré par l’association La Secousse depuis novembre. Elles y ont installé leur bureau, l’atelier de prototypage et l’atelier teinture. Elles travaillent avec des partenaires locaux comme l’atelier couture de l’association d’insertion Agir qui prend en charge la fabrication. Leur ambition est de proposer une gamme de prêt à porter mixte 100% made in France (vestes, pantalons, kimonos...) et une gamme fabrique qui sera espace de création et de recherche.

Cindy Lombardi et Océane Gerum viennent de lancer une campagne de financement participatif qui va permettre de commander leur première collection.