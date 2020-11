La nouvelle éco : A Joigny un drive pour vendre des créations réalisés avec des objets de récupération

-Johan Rodriguez d'abord un mot sur vos créations. Donnez-nous des exemples de ce que vous vendez et à quel prix ?

Ça commence à partir de 60 -70 euros. Ce sont des lampes, de petites étagères, fabriquées avec des matières de récupération, du bois, du métal. Le but c'est de réutiliser ces matériaux et de leur donner une deuxième vie.

-Vous étiez traducteur vous voila artiste depuis 2 ans, comment se portait votre entreprise avant le confinement en mars dernier?

Ça démarrait pas mal, car je commençais à me faire connaitre. Du coup il a fallu se réinventer un peu lors du premier confinement. On a pas eu cette idée de faire du drive, avec d'autres artistes de Joigny. On a d'abord utilisé plutôt un système de bons d'achats. Et donc pour ce deuxième confinement, je me suis dit qu'il fallait être un peu créatif.

-Vous avez donc lancé un drive la semaine dernière pour permettre à vos potentiels clients d'acheter. Ça fonctionne comment ?

Les gens rentrent en contact avec les réseaux sociaux , facebook, instagram ou autres. On parle ensemble et je donne un rendez vous à l'atelier ou à des endroits d'expositions à Joigny. Les gens viennent et sur le pas de porte, on donne l'objet sans que la personne n'ait besoin de rentrer. J'ai déjà fait une vente. Et je pense que dans les jours qui viennent les gens vont oser davantage venir vers nous. Les gens veulent faire des achats à l'approche de Noël. Ils veulent aussi contribuer à l'économie locale.