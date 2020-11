LA NOUVELLE ÉCO : à l’approche de Noël, les chocolats Mercier pâtissent du reconfinement

“Nous sommes très inquiets pour Noël”, reconnaît Daniel Mercier, qui est vice-président de la Confédération des chocolatiers-confiseurs de France. Depuis le 30 octobre, il a été contraint de fermer ses cinq boutiques dont deux à Baugy et à Bourges. Comme au printemps, le reconfinement survient dans une période de forte activité : “Nous faisons 30 % de notre chiffre d’affaires à Pâques et 50 % à Noël”, explique Daniel Mercier.

Plus de ventes sur internet

Jusqu’ici confidentielles, les ventes en ligne ont été multipliées par cinq depuis le début de l’année, ce qui a conduit l’entreprise à se réorganiser afin de préparer l’envoi des commandes et à être plus présent sur les réseaux sociaux. Comme dans de nombreux commerces, un service de “click and collect” a été mis en place. Même s’il fonctionne mieux qu'au printemps, les ventes restent très inférieures à ce qu’elles sont habituellement. À l’approche des fêtes, Daniel Mercier propose même des livraisons à domicile dans le Cher. “On met la famille et les amis à contribution”, précise-t-il. Mais surtout, il demande la réouverture rapide des petits commerces. “Est-ce plus dangereux d’aller dans une grande surface que dans une petite boutique ?”, questionne-t-il.

Du cacao équitable

En octobre, il a par ailleurs créé un label, “le Club des chocolatiers engagés”, un projet sur lequel il travaille depuis cinq ans. Pour pouvoir bénéficier de ce label, les chocolatiers s’engagent à acheter auprès de coopératives paysannes un cacao d'excellence à un prix supérieur à celui du marché afin de permettre à ces petits exploitants de vivre plus dignement de leur travail. Une cinquantaine de chocolatiers se sont déjà inscrits dans cette démarche.

Malgré les difficultés à voyager actuellement, Daniel Mercier revient d’un séjour au Cameroun qu’il a effectué du 17 au 28 octobre. Des accords y ont été signés avec sept coopératives paysannes. Il espère pouvoir y retourner le 7 décembre.