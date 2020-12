La nouvelle éco - A l'approche des fêtes, une boutique de jeux ouvre à Brive

A l'intérieur, on sent encore l'odeur de la peinture, et le bureau des deux gérants a plus l'allure d'un cagibi. "C'est encore provisoire" nous fait remarquer Gilles Mascley, l'un des deux co-fondateur de la boutique Le Gobelin Gaillard. Ce Briviste pur-jus s'est laissé tenter par l'aventure il y a déjà quelques temps. Il avait monté sa boutique en région parisienne, à Sartrouville. "Mais, avec ma femme, on avait envie de revenir dans la région" raconte-t-il. Ils repèrent ce local et foncent donc tête baissée.

Une ouverture reportée maintes et maintes fois

Mais, la crise sanitaire passe par là. Les travaux doivent se faire en mars. La pandémie retarde donc d'abord la refonte du local. "L'ouverture en septembre est retardée, puis celle d'octobre est annulée, et celle de novembre décalée. Le Président de la République nous a donné l'opportunité d'accueillir du public, on l'a saisi" raconte Gilles. Le 28 novembre, soutenu par les commerçants de Brive, Gilles et Quentin ouvrent. Depuis, elle ne chôme pas. "On est rarement deux dans la boutique" souligne, un peu soulagé, Gilles.

"J'aurais envie de permettre aux gens de jouer sur place, peut-être avec les restaurants"

Même si, de l'aveu de son gérant, ouvrir Le Gobelin Gaillard est un pari "pas sérieux", cela marche donc. Il faut dire qu'à un mois de Noël, le timing est presque parfait. Surtout que la vente des jeux de société décolle en ce moment, que ce soit en Corrèze ou en Haute-Vienne. D'après un responsable du marché, en France, en cumul annuel, les ventes de jeux de société progressaient de 10% au 6 décembre.

Gilles voit plus loin. Il souhaiterait même aider le secteur en crise de la restauration. "Pourquoi pas permettre aux gens de jouer sur place ? Leur première clientèle pourrait être lors de soirées jeux" réfléchit l'entrepreneur Briviste. En attendant, lui et son compère Quentin (ancien propriétaire du Pot-au-Jeu) coulent des jours chargés, mais heureux.

Le Gobelin Gaillard est ouvert au 13 rue Charles Teyssier à Brive de 10 heures à 19 heures.