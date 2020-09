La nouvelle éco : à l'Ascap de Montbéliard, "toutes les activités vont reprendre" pour les 3.600 adhérents

L'Ascap, l'association culturelle et sportive du Pays de Montbéliard, héritière des automobiles Peugeot, organise des portes-ouvertes ce dimanche 13 septembre au gymnase de l'Ascap, route de Grand-Charmont, à Montbéliard, de 10h à 18h. Avec ses quelque 3.600 adhérents, l'Ascap est la plus importante association de Bourgogne Franche-Comté.

"La saison repart normalement sur l'ensemble de nos activités, bien sûr avec les restrictions que nous connaissons par rapport au Covid-19", a annoncé Alain Laclef, le président de l'Ascap, invité cette semaine de La nouvelle éco à 7h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard. L'Ascap compte 52 sections d'activités sportives et culturelles.

On va prendre toutes les inscriptions et faire des listes d'attente

"On peut craindre une perte d'adhérents, principalement sur des activités qui sont en lieu clos, où on est limité par la réglementation et la distanciation", explique Alain Laclef. Toutes les activités de contact, comme la boxe, qui avaient été arrêtés au printemps, ont pu reprendre cet été. Mais d'autres vont devoir faire l'objet d'un aménagement.

"Pour les activités de bien-être par exemple, on va en faire en maximum à l'extérieur, quand on aura une météo favorable, mais sur la partie hivernale, on ne pourra certainement pas couvrir et offrir toute la demande", prévient-il. "On va prendre toutes les inscriptions, on va faire une liste d'attente et en suite on regardera si on a la possibilité d'ouvrir et de proposer d'autres créneaux".

La Montbéli'hard annulée

"Le message que l'on souhaite faire passer, c'est venez à nos portes-ouvertes, venez prendre des rendez-vous, toutes nos activités reprennent, notamment toutes les activités pour les enfants, le baby-hand, le baby-lutte... nos écoles de hand, tennis, badminton, VTT, ski etc... elles vont reprendre dès la semaine prochaine", précise Alain Laclef.

Objectif aussi de cette journée portes-ouvertes : retrouver de la trésorerie. La course d’obstacles Montbéli'hard, qui devait avoir lieu en octobre prochain et qui rassemble chaque année environ 5.000 participants, a été annulée pour cause de Covid. Cet événement représente d'ordinaire un apport financier important pour l'association.

