La nouvelle éco - Dans le nord Côte d'Or, un salon de coiffure pour dynamiser un petit village

Depuis 8 ans, Célia Fouchet parcourt les routes du nord Côte d'Or pour coiffer ses clients. Cela appartient désormais au passé, ou presque, cette trentenaire a ouvert son propre salon de coiffure dans la petite commune d'Echalot, à 50 kilomètres au nord de Dijon. Seuls les lundis matin seront consacrés aux visites à domicile. Sinon, le reste de la semaine elle sera dans son salon pour tenter le défi d'installer le seul commerce de ce village d'une centaine d'habitants. Alors, comment garder sa clientèle ? Espère-t-elle dynamiser sa commune ? Elle répond aux questions de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : Célia Fouchet, après huit ans de coiffure à domicile, vous décidez d'ouvrir un salon et de vous installer à Echalot. Pourquoi ce choix ?

Célia Fouchet : J'aime bien la coiffure à domicile, mais j'avais envie d'être un peu plus posée et d'avoir un point fixe. En plus, mon fils va bientôt rentrer à l'école et je voulais avoir un peu plus de temps pour moi et arriver à concilier les deux. Avant, je faisais beaucoup de route, lors des semaines chargées, comme celle de Noël avant mes vacances, ça pouvait aller jusqu'à 1000 kilomètre par semaine.

A Echalot, petite commune du nord Côte d'Or d'une centaine d'habitants, vous êtes désormais le seul commerce. Trouvez-vous que le pari est risqué ?

Evidemment, ce n'est pas comme à Dijon. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais voilà, j'estime qu'il faut prendre le risque. On verra bien.

Célia Fouchet, vous, vous possédiez déjà les murs de votre salon. Mais il a fallu investir un petit peu. À hauteur de combien ?

J'avais déjà pas mal de matériel, comme les ciseaux, tout ce type d'équipement. Mais il a fallu que je meuble le salon avec des bacs à shampoing, c'est à peu près 5000€ d'investissement.

Célia Fouchet a notamment investi dans l'ameublement de son salon de coiffure. - Célia Fouchet

Avant, vous alliez vers votre clientèle, maintenant, c'est l'inverse. C'est à elle de venir chez vous. Cette clientèle est-elle prête à vous suivre ?

Oui, encore ce week end, nous avons fait l'inauguration du salon et j'ai des clients qui m'ont dit : "Ah mais au final, je pense qu'on viendra se faire coiffer au salon". Pour moi, c'est la preuve qu'il y a une demande.

Vous ouvrez votre salon dans une zone très rurale. Vous espérez dynamiser le secteur ?

Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Alors ça serait bien de faire venir un peu de commerces dans le coin pour que les personnes qui vivent à la campagne aient le droit au même service que les gens qui sont en ville. Dans la suite de mes projets, j'aimerai bien arriver à trouver une esthéticienne, par exemple, qui vienne une fois dans la semaine, deux fois, pour venir au salon et proposer ça en plus. C'est le prochain défi à relever.

L'idée, c'est d'attirer les habitants du village. Mais est-ce qu'il y a aussi l'idée de voir un peu plus loin et aux alentours ?

J'aimerai bien avoir dans ma clientèle plus que les gens du village. C'est vrai que ma clientèle à domicile est assez espacée géographiquement. Je ne sais pas si les personnes les plus éloignées viendront au selon, mais l'idée c'est d'attirer plus loin que le village.