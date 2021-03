La nouvelle éco : "A l'espace champenois", salle fermée depuis un an ! La patronne témoigne

"A l'espace champenois" on fait des thés dansants, des soirées danses latines ou années 80. Sauf que le lieu, classé "catégorie P" comme les discothèques, a interdiction d'ouvrir depuis un an ! la dernière soirée a eu lieu le 14 mars 2020 et la danse manque beaucoup aux habitués et à la patronne.

Une grande salle vide et silencieuse, voilà ce qu'est devenu "A l'espace champenois". "Ca noue le ventre de voir ça", soupire Valérie, la patronne. La dernière soirée organisée ici date du 14 mars 2020 : un an déjà ! car le lieu est classé catégorie P, comme les discothèques. Une catastrophe d’abord morale et physique : "Les premiers dimanche ça m'a fait bizarre de rester dans mon canapé et puis mon corps le vit mal, j'ai des douleurs que je n'avais pas avant en étant active et j'ai peur du moment où il faudra reprendre", explique Valérie.

Rien ne peut compenser la musique et la danse

La sensation est la même pour les habitués du lieu comme Jacques et Colette qui viennent danser à Tinqueux tous les dimanche : "C'est pénible cette fermeture ! On connaît tous les gens qui viennent ici et on ne les voit plus. C'est douloureux", dit le couple de retraités qui promet d'être là le jour de la réouverture. "Je suis sûre que ce jour-là les gens vont se lâcher", confirme Valérie.

Colette et Jacques, habitués de "A l'espace champenois", en manque de danse © Radio France - Aurélie Jacquand

Le son du cha-cha manque "A l'espace champenois" Copier

Douze mois de fermeture, c'est une perte de chiffres d’affaires de 150 à 200 000 euros pour "A l'espace champenois", qui survit comme beaucoup d'établissements grâce aux aides de l'Etat : "J'ai 6000 euros de charges fixes par mois et je touche 10 000, mais là par exemple je n'ai toujours pas touché les aides du mois de janvier alors que l'on est en mars", précise Valérie.

Quand elle regarde dans le rétro, elle ne s'attendait absolument pas à être dans cette situation un après l'annonce du confinement et de sa fermeture, d'autant que les affaires marchaient bien : "Ca faisait 5 ans que j'étais ouverte et j'avais un bon rythme de croisière, j'étais en pleine ascension".

Au-delà de son activité, Valérie pense à tous les professionnels qu'elle fait habituellement travailler, du traiteur à l'éclairagiste en passant par Arnaud, gérant de l’école de danse Salsa’bility, qui anime deux à trois soirées de danse latine par mois. "Mon but c'est de tout faire pour que mon école soit là à la rentrée, parce que ça manque et il faut que mes élèves sachent qu'on ne les oublie pas".

Arnaud, de l'école de danse Salsa'bility, lui aussi touché par la fermeture de "A l'espace champenois" © Radio France - Aurélie Jacquand