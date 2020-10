La Nouvelle éco : à l'hôtel Mercure de Brive, "on va dans un chambre d'hôtel comme on va au bureau"

Pour tenter de compenser les effets de la crise et la baisse de fréquentation, le secteur hôtelier cherche de nouvelles solutions. A Brive, l'hôtel Mercure (comme d'autres établissements du groupe Accor), propose par exemple de louer des chambres en pleine journée.

"Nous proposons plusieurs services à nos clients" explique Martine Bertora, directrice de l'établissement, "en fait, différentes sortes d'emplacement pour du co-working ou des chambres en journée de 9h à 18h. On va dans une chambre d'hôtel comme on va au bureau ! Mais on propose aussi des lieux un peu plus collectifs pour que les gens puissent recevoir leurs clients".

Rendez-vous, visioconférences, bar et...piscine

La formule est évidemment très nouvelle mais commence à marcher auprès d'une certaine clientèle, notamment les représentants ou les commerciaux. Et surtout, elle correspond à l'ère du temps et au travail hors entreprise. "Les gens se regroupent de moins en moins et travaillent beaucoup en visioconférence" souligne la gérante de l'hôtel Mercure, "alors avec nos prestations, ils peuvent travailler seuls dans un endroit clos, sans être sur leur lieu de travail en contact avec d'autres salariés. Ici, ils sont dans un lieu soigné et désinfecté".

Pour accompagner le tout, l'hôtel propose des prestations annexes : bar, terrasse et même...salle de sport entre deux rendez-vous. Voire la piscine à la belle saison !