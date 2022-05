La Nouvelle Eco : A la bonheur, la guinguette mordue de circuit court de Saint-Malo, Fougères et Vitré

Les chalets d' "E.N.D Event" avaient jusqu'ici plus l'habitude de sortir l'hiver, sur la vingtaine de marchés de Noël décrochés par l'entreprise. Mais depuis l'an dernier, la société s'est diversifiée dans les guinguettes, lorsque les beaux jours reviennent : cette année, les sites A la bonheur seront présents à Saint-Malo (ouverte depuis le 30 avril), Vitré (à partir du 3 juin) et Fougères (à partir du 15 juin). "L'été dernier, il y avait le Covid, tout le monde était enfermé, ne faisait plus rien. On voyait les chalets repliés et on s'est demandé ce que l'on souhaitait faire", raconte le co-fondateur, Florian Fesnoux. "On s'est mis à organiser cette guinguette à Vitré, pour la première fois, sur cinq semaines et on a cartonné !" Quelques 7000 personnes ont ainsi profité d'un instant au "village éphémère".

C'est pour cette raison que l'entreprise a décidé de poursuivre son développement, avec des "petites sœurs" qui naissent cette année à Fougères et Saint-Malo. "C'est basé sur un triptyque : l'organisation d’événements sportifs et culturels sur la guinguette, la mise à disposition de chalets pour les artisans, les exposants et les artistes, et la vente de produits 100% locaux, en circuit court."

Des produits Made in Bretagne

De la bière, au cidre, en passant par le fromage, tout est produit à proximité. A Saint-Malo, par exemple, "On va avoir la bière de Bosco qui est une brasserie de Saint-Malo. Pareil, le cidre TILo vient de Saint-Malo. On a un jus de pomme qui est fait à une demi heure de Saint-Malo. À la restauration, on a des bocaux qui sont préparés par un chef de Dinan, pareil pour les fromages et les glaces Sanchez qui sont très connues des Malouins. On essaie de dupliquer le modèle à chaque fois et d'adapter notre carte à la ville où l'on est, donc de trouver dans un rayon de 40-50 kilomètres", indique Baptiste Moutaoukil, chargé de projet chez E.N.D et qui coordonne les trois sites. Seules exceptions, le vin et le café.

Baptiste Moutaoukil et Florian Fesnoux, de l'équipe d'A la bonheur, à Vitré Fougères et Saint-Malo. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les artistes et associations sont eux aussi du cru, d'ailleurs la société lance un appel à ceux qui souhaiteraient se produire, il suffit de la contacter sur les pages Facebook de chaque guinguette (ici pour Saint-Malo, là pour Fougères ou encore ici pour Vitré). Une quinzaine de salariés sont mobilisés tout l'été, des jeunes de la région. "On recrute cinq ou six personnes sur chaque guinguette. Pour Saint-Malo, on va devoir renforcer les équipes, et c'est pareil pour Fougères, on cherche encore quelques personnes." A la Bonheur, c'est à retrouver à Vitré, place du Château, à Saint-Malo, au parc de la Briantais et à Fougères au jardin public.

Quelques exemples d'événements prévus

A Vitré :

jeux de société et jeux en bois géant tous les mercredis

atelier fabrication de shampoings le 12/06

tournoi de palets le 18/09 et 16/07

kermesse le 9 et 10/07

magicien le 23/07

fête de la musique 21/06

démonstration de hip-hop le 1/07

atelier de peintures pour les enfants le 25 et 26/06

concerts "Château l'artiste" les 16/07 - 23/07 - 6/08

A Saint-Malo :