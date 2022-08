La Nouvelle éco : à La Châtre, Céline Cottineau reprend la maison de la presse

“Nous avons une maison familiale à Briantes, près de La Châtre, on y venait régulièrement depuis plus de dix ans. Lors des vacances du printemps 2020, on est descendu pour une semaine avec une valise, il y a eu le confinement et on est resté deux mois”, se souvient Céline Cottineau.

La crise du Covid va changer leur vie. Son mari se retrouve en télétravail. Pour Céline Cottineau, c’est plus compliqué. “J’étais déléguée médicale en région parisienne. Mon travail consistait à présenter de nouveaux médicaments à des médecins spécialistes. Mon bureau, c’était ma voiture. Ce que j’aime c’est le contact, par téléphone ce n’est pas la même chose.”

Une annonce sur SOS Village

Le couple décide alors de s’installer dans le Berry. “Je m’étais dit que si je venais ici, je ne voulais pas avoir à refaire ma clientèle, je ferai autre chose. J’aime beaucoup La Châtre, j’avais envie de participer à la vie économique locale.” Par une annonce sur le site de SOS Village, elle apprend que la maison de la presse est à céder. L’affaire est conclue quelques mois plus tard.

Depuis le 1er juillet, Céline Cottineau découvre son nouveau métier avec l’aide des deux salariées qui ont, elles, une vingtaine d’années d’expérience : “Je suis extrêmement ravie même si c’est un peu difficile car je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Mais je rencontre des personnes, des habitués, tous les matins et je trouve ça extraordinaire.” Céline Cottineau a pour projet de développer la partie jeunesse en proposant notamment des mangas et la partie papeterie.