La Nouvelle Éco : à La Châtre, Frédéric Chevalier ouvre une boutique de cycles éphémère

Chez Frédéric Chevalier, le vélo est une passion de longue date. À partir de 1988, il a pratiqué le cyclisme de compétition au sein l’US La Châtre et remporté quelques belles victoires. En 1992, il se lance avec son frère Pascal dans la vente et la réparation de vélos prenant la succession de Roger Legros qui avait une boutique place du marché. L’aventure s’arrête en 2001.

Ébéniste de formation, Frédéric Chevalier travaille alors en intérim. En 2009, il s’installe en tant qu’auto-entrepreneur dans la menuiserie avec un camion aménagé avant de revenir au vélo en 2014. Il réaménage son camion et s’installe sur les marchés, le vendredi à Chateaumeillant et le samedi à La Châtre. Il y propose de la vente de vélos et d’accessoires et du dépannage. “Les gens venaient avec leurs vélos. Quand je pouvais, je réparais sur place ou sinon je le faisais dans mon atelier et je leur redéposais", explique-t-il.

En début d’année, il a eu l’idée d’ouvrir une boutique éphémère. La mairie lui loue un local de 80 m2 situé au rez-de-chaussée de la Maison rouge, un des plus anciens bâtiments de la ville qui date du XVe siècle où est également installée la Confiserie Saint-Yves. Depuis le 19 janvier, il accueille les clients du mercredi après-midi au samedi. Le reste de la semaine, Frédéric Chevalier continue à travailler en intérim en tant que menuisier pour un constructeur.

La Châtre a retrouvé un magasin de cycles, un commerce qui avait disparu. - Cycles Chevalier

Des vélos d'occasion à petits prix

On trouve dans sa boutique des vélos neufs, dont certains à assistance électrique, et des vélos d’occasion qu’il récupère et retape leur redonnant une seconde vie. Le bail précaire que lui a fait la Ville va lui permettre de voir si son activité est viable. “Ça va marcher, le vélo a le vent en poupe et la municipalité encourage la pratique du vélo en réaménageant certaines rues en sens unique et en installant de quoi les accrocher”, précise Frédéric Chevalier qui a bon espoir que cette boutique éphémère devienne permanente.