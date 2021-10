La Nouvelle Éco : à La Châtre, L’Écho du Berry publie son 3 500e numéro !

Les deux éditions de L’Écho du Berry – une sur le secteur de La Châtre et l’autre sur le secteur de Saint-Amand-Montrond - s’écoulent chaque semaine à près de 16 000 exemplaires. Les recettes de l’hebdomadaire proviennent pour une moitié des ventes et pour l’autre moitié de la publicité. En 2020, la crise sanitaire a fait vaciller ce modèle économique.

Des recettes en baisse en 2020

Avec l’arrêt de l’événementiel, la publicité a reculé de 15 %. Les ventes au numéro ont, elles, accusé une légère baisse de l’ordre de 2 % lié à la fermeture prolongée d’une partie des 220 points où on le trouve habituellement. “Nous avons conservé nos lecteurs fidèles mais nous avons eu moins de lecteurs occasionnels. Quand les gens sortent moins, ils nous achètent moins”, explique Ludovic Mesnard, rédacteur en chef et directeur délégué de L’Écho du Berry.

Afin de compenser ce manque à gagner, la pagination a été réduite et il y a eu le recours au chômage partiel. “Mais on a continué à sortir un numéro toutes les semaines à la différence d’autres hebdomadaires car on a senti un besoin chez les gens qui l’attendaient plus que jamais. Notre volonté était aussi de montrer que le territoire était toujours en vie”, justifie Ludovic Mesnard.

Bientôt un nouveau site internet

Mais la crise a dans le même temps eu un rôle d’accélérateur et d’innovation sur le volet numérique. Le site internet a été développé avec un flux quotidien lors du premier confinement. Les habitudes de lecture ont aussi changé : la lecture de la version numérique a été multipliée par quatre durant cette période, même si elle reste marginale. Un nouveau site internet va être lancé à la mi-octobre avec plus de contenus. “Mais nous tenons à conserver le support papier car c’est lui qui nous fait vivre”, souligne Ludovic Mesnard.

La "une" du N°3 500 en vente aujourd'hui. - L'Écho du Berry

Créé en 1819, l’hebdomadaire s’est d’abord appelé Les Petites Affiches et avis divers de l’arrondissement de La Châtre. Il a pris le nom de L’Écho du Berry en 1950, année de parution du N°1. Ce jeudi 7 octobre paraît le n°3 500. Ludovic Mesnard profite de l’occasion pour lancer une nouvelle maquette qui fait suite à une consultation menée auprès de ses lecteurs sur leurs attentes : “Nous avons essayé d’améliorer le confort de lecture. La maquette est plus aérée, plus claire et nous lançons de nouvelles rubriques tout en préservant l’identité du journal.”

“Au final, la crise n’aura pas remis en cause notre modèle économique”, conclut-il, soulagé. Dix-neuf salariés et trente correspondants œuvrent chaque semaine à la réalisation de l'hebdomadaire.