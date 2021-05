La Nouvelle Éco : à La Châtre, la confiserie Saint-Yves séduit une nouvelle clientèle

Chocolats, calissons, pâtes de fruits, pâtes d’amande, nougats, guimauves, caramels, dragées et thés : depuis 1980, la Confiserie Saint-Yves propose une large gamme de produits artisanaux dans l’une des plus vieilles bâtisses de La Châtre, la “maison rouge” qui date du XVe siècle. En 2010, Clothilde Loiseau a pris la succession de ses grands-parents et continue à élargir l’offre.

Tout le catalogue en ligne

Il y a un an, lors du premier confinement, elle a préféré tirer le rideau et proposer des solutions alternatives à sa clientèle. Elle s’est tout d’abord employée à constituer un catalogue complet des produits vendus dans sa boutique qu’elle a mis en ligne sur son site internet.

“Je n’avais pas la possibilité de faire de la vente en ligne mais j’ai fait ma petite mayonnaise. J’ai développé ma communication sur Facebook et sur Instagram. Les clients allaient voir sur mon site puis m’appelaient ou m’envoyaient des messages et je préparais leurs commandes”, se souvient-elle. Ils avaient ensuite la possibilité de venir les retirer sur place ou de se faire livrer.

La célèbre "maison rouge", siège de la Confiserie Saint-Yves depuis 1980. - Confiserie Saint-Yves

“J’ai des clients qui viennent de Châteauroux mais aussi de la Creuse, poursuit-elle. Du coup j’ai mis en place des livraisons gratuites à trente kilomètres à la ronde. Ce qui comptait pour moi, c’était tout à la fois de sauver ma boîte et de maintenir un lien humain en apportant un petit quelque chose de réconfortant à des personnes souvent seules et qui vivaient mal cette période.” Qui plus est, le confinement survenait au moment de Pâques, une grosse période d’activité.

Des visites de la boutique en visio

Cette année, pendant le reconfinement, Clothilde Loiseau est restée ouverte tout en continuant à proposer ces services. Pour les clients les plus éloignés, elle a également mis en place des visites en visio de sa boutique sur rendez-vous. Autant de possibilités de développement qu’elle avait en tête mais qu’elle n’avait pas pris le temps de mettre en œuvre avant la Covid.

La situation sanitaire lui a aussi apporté une nouvelle clientèle à la recherche de bons produits, prête à consommer peut-être un peu moins mais mieux et poussée par l’envie de se faire plaisir dans une période bien morose. En revanche, elle vend moins de dragées du fait qu’il y a peu de cérémonies et qu'elles ont lieu en petit comité. Mais certaines personnes viennent tout de même la voir pour en expédier à leurs proches.