La Nouvelle éco : à La Châtre, Vincent Fernandez ouvre une deuxième salle de sport

Mettant fin à sa carrière professionnelle, Vincent Fernandez avait ouvert en 2014 une salle de sport sur la zone du Forum au Poinçonnet. Celle-ci a connu une belle progression jusqu’à la crise sanitaire. À ce jour, elle n'a toujours pas retrouvé le nombre d'abonnés qu’elle avait avant le Covid. “Des habitudes se sont perdues en particulier chez des personnes qui faisaient du sport pour se maintenir en bonne forme et préserver leur capital santé”, constate Vincent Fernandez.

Dans le même temps, les enseignes de salles de sport se sont multipliées sur l’agglomération castelroussine. Vincent Fernandez estime qu'il y a une concurrence déloyale car certaines de ces salles n’ont pas de coachs diplômés : “Nous, on est dans une prestation de services. Nos coachs sont là pour apporter leur expérience, encadrer nos abonnés et les accompagner sur des programmes personnalisés.”

Une salle de sport fermée depuis 2020

En ce début d’année l’ancien gardien de but de la Berri s’est fixé un nouveau challenge : relancer la salle de sport située sur la zone commerciale de La Châtre et fermée en juin 2020. “Il y a un réel potentiel à redévelopper, explique-t-il. Des personnes m’ont dit qu’il y avait une attente. Certains faisaient 40 km pour aller faire du sport. Vu le prix du carburant, ça alourdissait le coût de leur abonnement. On voulait ouvrir le plus vite possible.”

La salle a rouvert lundi 16 mai. Elle comprend trois espaces : une salle avec un plateau cardio et musculation avec un parc de machines, une salle avec un parc de vélos et des cours en virtuel pour commencer - en attendant le recrutement prévu de coachs - et une salle pour les cours. C’est son fils, Esteban, moniteur diplômé spécialisé dans le crossfit et la force athlétique, qui va gérer la salle.