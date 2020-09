La nouvelle éco : à la cristallerie Baccarat, comment en est-on arrivé là ?

Ses lustres imposants ou ses verres soufflés par des maîtres verriers font sa renommée depuis sa création en 1764. La cristallerie Baccarat, dont l'usine se trouve en Meurthe-et-Moselle, dans la ville du même nom, se porte plutôt bien. Elle vient pourtant d'être placée sous administration provisoire par le tribunal de commerce de Nancy lundi dernier. Deux administrateurs judiciaires vont devoir déterminer qui contrôle vraiment l'entreprise et l'état réel des comptes, car depuis quelques mois, les propriétaires ne remboursent plus le prêt contracté pour racheter l'entreprise en 2018. Au cœur de l'intrigue, une famille de millionnaires chinois désormais introuvables.

Accueillis avec le tapis rouge

Coco Shu, une quadragénaire chinoise, millionnaire et fan de luxe à la française, s'entiche de Baccarat. Avec sa mère, Anna Wang et son compagnon Jack Sun, elle rachète la cristallerie à la renommée mondiale en 2018. A l'époque tout le monde est sous le charme, y compris les élus, comme Christian Gex, maire de Baccarat, lui même ancien salarié de la cristallerie pendant 12 ans :

"On les a très bien accueillis. On les a reçus à l'hôtel de ville. On avait confiance en eux. Ils avaient annoncé un certain nombre de choses. Certains disaient que ça ne pourrait pas être pire que les Américains."

Baccarat était en effet détenu depuis 13 ans par un fond de pension américain, Starwood, bien heureux de revendre à prix d'or cette marque emblématique. Coco Shu a promis aux salariés des investissements, entre 20 et 30 millions, mais les salariés ne voient rien venir et commencent à s'interroger. Eric Rogue est le porte-parole de l'intersyndicale des salariés :

"On nous a expliqué qu'ils avaient eu des retours de fortune en Chine, sur les investissements qu'ils avaient fait. Les projets pour Baccarat étaient différés mais ils avaient de l'argent aux Etats-Unis. D'après eux, ce n'était qu'une question de temps."

Plus de son, plus d'image

Des salariés qui tombent un peu de leur chaise quand ils découvrent que la famille chinoise, a en fait racheté l'entreprise en empruntant la moitié des 185 millions d'euros nécessaires, via une holding basée à Hong-Kong et qu'ils ne remboursent plus leurs emprunts. Un représentant d'un des emprunteurs, une société hong-kongaise nommée Sammasan Capital, que nous avons pu rencontrer et qui souhaite rester anonyme, nous assure avoir pourtant vérifier la solvabilité de leur clients :

"On avait conclu à l'époque que tout allait bien. Mais assez vite, après le prêt, ils n'ont plus répondu. Ils ont ensuite remplacé la PDG par l'actionnaire lui-même Jack Sun alors qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine et que c'était interdit dans notre accord de prêt."

Même si l'entreprise ne semble pas menacée, le tribunal de commerce de Nancy évoque dans sa décision "une société qui ressemble à un navire sans gouvernail." Les propriétaire chinois se cachent eux, Angleterre.