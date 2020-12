La nouvelle éco : à La Ferté-Bernard, Plastynap craint la "frilosité" pour les fêtes de fin d'année

Plastynap, spécialiste de la décoration et de l'emballage à la Ferté-Bernard, enregistre une baisse de plus de 40% de son chiffre d'affaires en ce moment. Et les fêtes de fin d'année ne devraient pas renverser la tendance.

Ils travaillent à la fois avec les professionnels et les particuliers. Les deux cogérants de Plastinap, spécialiste de la décoration et de l'emballage à la Ferté-Bernard sont bien placés pour observer à la fois le niveau d'activité et le moral des Sarthois.

L'un et l'autre sont loin de la normale en cette fin d'année. "Les gens reviennent un peu préparer les repas de Noël, observe Lionel Lépine, mais on sent bien une petite réticence, très peu de monde invité donc moins de nappes, de serviettes, de déco. Il y a de la frilosité. Même ressenti chez les traiteurs. Il savent qu'ils vont travailler mais sans doute avec des quantités plus petites".

Le reste de l'année a été difficile, en particulier pour "l'événementiel, notamment sur le Mans autour du circuit et des gros rendez-vous : il n'y a plus rien du tout".

Davantage d'emballages pour la vente à emporter

Plastynap a seulement reçu des aides, à hauteur de 1 500 euros mensuels, pendant le premier confinement. Depuis, la reprise partielle a fait repasser l'activité de l'entreprise au-dessus de 50 %. "On ne coche jamais les cases".

Le seul domaine qui ait progressé ces derniers mois est celui de l'emballage pour les restaurateurs convertis à la vente à emporter," tout ce qui est barquettes, notamment en plastique recyclable, là il y a une demande".