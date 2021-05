La nouvelle éco : à La Flèche, Sarthe boissons a repris ses livraisons aux bars et restaurants

Le redémarrage ne se fait pas d'un seul coup, et c'est plutôt tant mieux pour Damien Gault. Le directeur commercial de Sarthe boissons, qui a un site à La Flèche, fait le lieu entre les restaurateurs et patrons de bars, ses clients, et les producteurs locaux comme nationaux.

Il estime que "50 %" des ses clients "cafés et restaurants reprendront le 19 mai avec des terrasses, ce qui représentera autour de 30 % de l'activité habituelle".

Même à cette charge, le redémarrage n'est pas une mince affaire pour la filière car il faut reconstituer les stocks, donc livrer de grosses quantités. "Nous avions anticipé les annonces en contactant nos producteurs, précise Damien Gault. Il y a quelques ruptures, notamment chez les brasseurs, donc ça nous occupe beaucoup actuellement de trouver des solutions pour que nos clients aient le nécessaire pour redémarrer".