La Nouvelle éco : à La Guerche-sur-l'Aubois Émilie Removille est devenue savonnière

“Je fabriquais déjà des produits ménagers et d’hygiène pour les besoins de la famille dans un souci écologique et j’ai eu envie d’aller plus loin dans ma démarche. Le déclic est venu en 2015 au moment où j’ai eu ma première fille”, explique Émilie Removille.

Une certification requise

Documentaliste dans une association d’éducation à la santé, elle s’est formée auprès d’une savonnière et d’une toxicologue. Il lui a fallu deux ans pour se constituer une gamme de cosmétiques. “C’est long pour se lancer. On est dans un domaine très réglementé : tous les produits doivent être certifiés par un toxicologue”, souligne-t-elle.

Fin 2017, Émilie Removille a démarré son activité de fabrication de savons artisanaux sous le nom Les Beaux Savons tout en conservant son poste de salariée à mi-temps les deux premières années. L’activité prenant de l’ampleur, elle a fini par s’y consacrer à 100 %.

Émilie Removille a développé toute une gamme de produits d'hygiène. - Les Beaux Savons

"J’utilise des huiles de chanvre, cameline et colza. Je fais uniquement du savon saponifié à froid, une technique artisanale que l’on ne peut pas reproduire à grande échelle et qui permet de conserver les propriétés des ingrédients. Cela donne des savons qui sont très bons pour les peaux sèches et à problèmes”, précise-t-elle. Certains de ses savons sont parfumés, par exemple au lait de chèvre ou encore au miel et à la cire d’abeille qu’elle trouve auprès de producteurs locaux.

Elle a également développé d’autres produits : baume pour le corps, baume pour les lèvres et déodorant solide. Ses produits sont vendus avec le minimum d’emballage ou dans des pots en verre consignés.

Émilie Removille a ouvert une petite boutique à côté de son atelier. Elle est aussi régulièrement présente sur diverses manifestations selon la saison (marchés bios, marchés de Noël). Ses produits sont par ailleurs en vente via les Amap de Bourges et de Nevers, le drive fermier de Cuffy et celui de la Nièvre, ainsi que sur son site.

Une visite de son atelier

Si les ventes varient d’un mois à l’autre et que son chiffre d’affaires est retombé depuis la période du confinement, elle ne regrette pas son choix. Cet été, elle ouvrira son atelier dans le cadre des Visites secrètes organisées par l’Ad2T du Cher et, hors période estivale, elle propose des ateliers de fabrication de produits d’hygiène.