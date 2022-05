La Nouvelle éco : à La Guerche-sur-l'Aubois, Traidib mise sur les produits recyclés

“Mon père, qui a créé l’entreprise en 1998, avait une fibre environnementale”, souligne Grégory Verdez qui lui a succédé après son décès en 2018. Les premières années, Traidib transforme des bouchons en plastique pour en faire du mobilier de jardin avant de s’intéresser aux briques alimentaires et plus particulièrement aux 25 % en plastique et aluminium, déchet ultime lors du recyclage du papier. Près de dix ans ont été nécessaires pour mettre au point la technique.

Environ 1300 tonnes de déchets recyclés

À partir des granulés obtenus, la petite société de La Guerche-sur-l'Aubois, qui compte sept salariés et a régulièrement recours à deux intérimaires, fabrique toute une gamme de produits à la fois pour les particuliers et les professionnels, notamment les agriculteurs : piquets de vigne, tuteurs, piquets de clôture, bordures décoratives, bancs, tables de pique-nique, planches de terrasse, palissades, etc. Entre 1200 et 1300 tonnes de déchets ultimes sont ainsi recyclés chaque année. Ses plus gros clients sont des distributeurs pour des jardineries.

L’entreprise est également présente à l’international avec des partenaires en Allemagne, Hollande et à la Réunion. Un projet avec la Pologne et la Bulgarie est pour le moment stoppé en raison de la guerre en Ukraine.

Une démarche globale en faveur de l'environnement

L’entreprise s’inscrit dans une démarche globale de limitation de son impact sur l’environnement. Elle récupère par exemple l’eau de pluie pour refroidir ses machines et s’emploie à optimiser sa consommation d'énergie. Elle réintègre par ailleurs 100 % de ses déchets dans son cycle de production. “Il est important de réfléchir à l’impact de chacun, estime Grégory Verdez. Nos clients sont de plus en plus sensibles à ces arguments, ce qui n’était pas le cas il y a encore quatre ou cinq ans.” Autre argument de poids : des prix aujourd’hui plus compétitifs avec la hausse du coût des matériaux.

Victime d’un incendie qui a détruit une partie de ses locaux le 11 octobre 2019, Traidib souhaite reconstruire rapidement un nouveau site à proximité de son emplacement actuel sur une parcelle appartenant à la communauté de communes des Portes du Berry afin de pouvoir poursuivre son développement. L’investissement se chiffre à 7 millions d’euros. Le chantier pourrait démarrer en fin d’année.