La nouvelle éco : à la Haie Traversaine, un restaurant va ouvrir grâce à Arnaud Bellanger

C'est grâce à l'opération SOS Villages sur le site internet de TF1 qu'Arnaud Bellanger a pris connaissance du projet de nouveau bar-restaurant à La Haie-Traversaine. "Ce projet m'a interpellé très rapidement" explique l'Angevin dont la candidature a ensuite été retenue. "Ce qui m'a plus, c'est que l'infrastructure est toute neuve avec des locaux agréables et des équipements de cuisine de qualité. Et puis, j'ai eu un très bon accueil de la part des élus de la commune."

il faut être courageux"

Ce chef-cuisinier de 47 ans a fait ses gammes dans des établissements prestigieux de la capitale, le Jules Verne à la Tour Eiffel ou le Bristol Palace. Depuis 2004, Arnaud Bellanger était responsable de la restauration collective dans un lycée. Il a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure : "oui, il faut être courageux pour se lancer aujourd'hui et faire preuve d'abnégation. On entend plus parler de fermetures que d'ouvertures de restaurants."

Arnaud Bellanger, 47 ans, se lance un nouveau défi. - D.R

Un esprit convivial

Le Bistrot de la Haie devrait ouvrir la semaine prochaine, si tout est prêt. L'établissement proposera une formule du jour le midi, à 13€90. "Je souhaite quelque chose de chaleureux, et plutôt détendu. Le tout dans la bonne humeur, c'est important". La salle peut accueillir jusqu'à 50 couverts. Arnaud Bellanger a recruté un cuisinier et une serveuse pour faire tourner son affaire.