La Nouvelle Eco à La Mure : Gorgy Timing, maître des horloges !

L'entreprise Gorgy Timing, basée à la Mure, a été créée en 1974. On retrouve ses produits sur les Airbus A380, les Rafales, sur le porte-avion Charles de Gaulle, dans les salles de marché ou les blocs opératoires. Un temps sécurisé et traçable, c'est le secret de Gorgy Timing, dont le directeur général est Nicolas Gorgy.

Comment pourriez-vous décrire votre activité ?

Nicolas Gorgy, directeur général : Nous sommes experts en temps fréquence. Donc, notre métier, c'est de donner la même heure à une même communauté économique, un aéroport, un chemin de fer, une banque, une administration. Cela consiste, en fait, à fabriquer des serveurs de temps, qui vont distribuer l'heure à tous les équipements, à savoir les PC, les imprimantes, la vidéosurveillance. Aujourd'hui, tous les équipements ont besoin d'avoir une même heure pour pouvoir communiquer ensemble.

Vous avez créé une filiale, baptisée SCP Time, quel est son rôle?

Nicolas Gorgy : Cela touche avant tout à la sécurité, la souveraineté. Pour donner l'heure à nos serveurs qui vont redistribuer ce temps-là, un des seuls moyens que l'on a aujourd'hui est d'utiliser un GPS. Sauf qu'on le voit aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, avec les Russes, il y a du brouillage et du leurrage de GPS. On l'a vu par exemple, dans les aéroports en Norvège ou en Finlande. les pilotes ont dû atterrir avec les commandes manuelles.

Votre système permet donc de déjouer les cyberattaques ?

Nicolas Gorgy : Tout à fait et d'ailleurs SCP Time a été retenue par la commission européenne, qui a validé comme source alternative SCP Time pour diffuser le temps, car aujourd'hui, elle cherche des alternatives au GPS, plus résilientes et souveraines, par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Nous avons un vrai savoir-faire, une technologie de pointe. Nous sommes prêts à nous adosser avec un grand groupe pour accélérer le déploiement de notre filiale.

Finalement, le temps, c'est de l'argent, mais c'est aussi de la sécurité ?

Nicolas Gorgy : exactement. Aujourd'hui, demain, une voiture connectée, par exemple, elle ne peut pas être basée du GPS, sinon, il y a un risque d'accident. Et SCP Time pourrait répondre à ce genre d'application, dans tout ce qui est mobilité. Le temps, en fait, est de partout. C'est vrai que ce week-end, il y a eu ce bel évènement rugby, au Stade de France entre la France et l'Angleterre. On a synchronisé tout le Stade de France pour donner le top aux joueurs, quand ils entrent sur la pelouse, jusqu'aux cars régie de la télévision pour qu'ils aient la même heure et qu'il n'y ait aucune décalage de transmission et de perte de signal vidéo. C'est toute la face cachée de notre métier. Sans temps, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on veut aujourd'hui.

Où en est votre projet d'école spécialisée dans le temps et la cybersécurité?

Nicolas Gorgy : Cela a pris un peu de retard à cause du Covid mais on devrait accueillir la première promotion en fin d'année. On travaille avec l'Université Grenoble Alpes. On sera installé dans l'ancienne gare du petite train de La Mure.