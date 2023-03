La Nouvelle éco : à La Pérouille, Christelle Delorme prépare sa deuxième récolte de fraises

Mère de deux enfants de 4 et 6 ans, Christelle Delorme voulait une activité aux horaires modulables qui lui permette, entre autres, d’aller les chercher à l’école, ce qui n’était pas possible avec le poste qu’elle occupait depuis dix ans dans une enseigne de bricolage de l’agglomération castelroussine.

En 2020, elle décide de passer un brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole au lycée Naturapolis. “Mon projet était au départ de m’installer avec mon mari qui est éleveur à Nuret-le-Ferron mais au cours d’un stage j’ai découvert la culture de fraises chez un producteur à Vineuil et ça a été le déclic”, explique-t-elle.

Trois variétés de fraises

Christelle Delorme a débuté son activité de maraîchère en janvier 2022 sur des terres louées à son père à La Pérouille : “J’ai ciblé trois produits de consommation courante : fraises principalement, tomates et pommes de terre. Je cultive trois variétés de fraises : deux remontantes (charlotte et séraphine) et des fraises dream. Elles sont cultivées en plein champ sans pesticides. Le but, c’est que mes enfants puissent aller dans les rangs et en manger sans avoir à les laver. Mais c’est vrai qu’il y a moins de rendement.”

Les trois quarts des ventes se font sur place de mi-mai à mi-septembre : “Soit les personnes les cueillent elles-mêmes, soit je les cueille pour elles”. Christelle Delorme est également présente lors de la belle saison le dimanche matin sur le marché de Vendœuvres. La récolte se prépare : “Il faut nettoyer les pieds un par un, enlever les gourmands mais il n’y a pas de regrets. J’aurais du mal à retourner ne magasin. Ici, je travaille à l’air libre en écoutant le chant des oiseaux”, se réjouit-elle.

En complément, Christelle Delorme va mettre en place cet été deux gîtes insolites et éco-responsables sur remorques agricoles : une bulle géodésique pour un couple et un chalet pour une famille avec deux enfants.