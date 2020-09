La nouvelle éco : le groupe creusois Picoty lance un service de drive dans ses stations essence en septembre

Les stations essence Avia du groupe creusois ont tourné au ralenti pendant le confinement. Pour relancer l'activité, Picoty lance en septembre un service de drive. Le client pourra ainsi être servi en carburant ou faire regonfler ses pneus et payer la prestation sans descendre de sa voiture.

Des stations de carburant qui sont restées ouvertes pendant le confinement, mais ont forcément tourné au ralenti. Les quelques 300 stations essence Avia du groupe creusois Picoty n'ont pas fait exception à la règle. "C'est un peu comme toutes les entreprises, c'était une période tellement inédite qu'il a fallu s'adapter, explique Bruno Marchat, secrétaire général du groupe pétrolier Picoty, installé à La Souterraine. On faisait partie des activités qui pouvaient continuer, on a adapté simplement hors stations sur autoroute les horaires d'ouverture".

Consommation plus forte pendant le confinement

Pendant cette période, Bruno Marchat souligne que les clients ont beaucoup consommé de l'énergie - fioul ou gaz - "car ils étaient plus souvent à la maison". On se souvient aussi que beaucoup de Creusois et de Limousins ont profité de cette période de mise à l'arrêt forcé pour remplir leur cuve de fioul, car le prix du litre avait beaucoup chuté.

Un nouveau service drive dans les stations essence Avia

Après cette période particulière, les salariés du groupe Picoty qui étaient en télétravail sont pour beaucoup revenus sur site. "Mais cette période nous oblige à réfléchir, à développer certaines choses auxquelles nous n'avions pas forcément pensé", poursuit Bruno Marchat. Courant septembre 2020, le groupe creusois va donc lancer un service de drive dans ses stations essence Avia : "_Nos clients se sont habitués à ce type de moyens de distribution pendant le confinement__, on a donc décidé d'y travaille_r", explique le secrétaire général de Picoty.

"Quand vous arrivez à l'approche d'une station Avia, détaille Bruno Marchat, vous indiquerez sur une application sur votre Smartphone que vous souhaitez être servi en carburant ou alors que vous souhaitez qu'on vous fasse la pression des pneus. Et puis, on vous propose un certain nombre de produits en boutiques que vous pourrez pré-réserver en boutique. Vous _paierez toutes les prestations de l'application sur votre téléphone_. Le client peut obtenir tous ces services sans sortir de sa voiture."

Ce service va être développé dans les stations Avia creusoises et partout en France.