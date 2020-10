La Nouvelle Éco : À la Souterraine, Maro Vingtrois compte sur les achats de Noël pour se relancer

Comme chaque jour, France Bleu Creuse prend des nouvelles d'une entreprise locale pour savoir comment elle fait face à la crise sanitaire, liée au Covid-19. Focus sur la maroquinerie Maro Vingtrois, qui fabrique et vend des sacs, des ceintures, des porte-feuilles aux particuliers et aux entreprises.

Partout, la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 met en difficulté de nombreuses entreprises. À la Souterraine, la maroquinerie Maro Vingtrois ne fait pas exception. Depuis 1994, cette entreprise familiale fabrique et vend des sacs, des porte-feuilles, des sacoches, des ceintures en cuir. Elle vend ses créations aux particuliers dans sa boutique.. et elle en produit aussi à plus grande échelle pour des entreprises. Fermée pendant le confinement, elle a rouvert il y a quelques mois, mais le retour des clients est encore timide. Les gérants espèrent que la période des achats de Noël relancera leur activité.

France Bleu Creuse : Comment s'est passé le confinement et le déconfinement pour vous ?

Thierry Jarrigeon, gérant de Maro Vingtrois : On a été fermé de mars à mai, comme tout le monde. Pendant deux mois, on a fait zéro de chiffre d'affaires. Ça a été un coup dur. Et ensuite, la reprise est douce. Nos quatre salariés étaient au chômage partiel jusqu'en juillet, puis il y a eu les congés. On a vraiment repris à partir de septembre, mais il y a quand même une certaine baisse au niveau local, comme au niveau national.

France Bleu Creuse : Les clients sont de retour à la boutique ?

Thierry Jarrigeon : Petit à petit... Ce n'est pas l'euphorie. On pensait qu'après le confinement, après cette crise, quand tout allait être passé, que tout repartirait de plus belle. Et puis en fin de compte, ce n'est pas ça puisqu'on est toujours en crise. Ça reprend, on ne peut pas dire que ce soit complètement arrêté, mais bon, on est loin de ce que cela devrait être à deux mois de Noël. À l'heure actuelle, on ttourne à peu près à 70% de nos capacités.

France Bleu Creuse : Dans quel état d'esprit êtes-vous à deux mois de Noël ?

Thierry Jarrigeon : On espère, on croise les doigts. En maroquinerie, on a connu tellement de crises qu'on n'est plus à une crise près. On vend beaucoup pour des boutiques qui sont à Paris, donc on a connu toutes les crises : la crise après les attentats de 2001, la crise de 2008, les manifestations. Pour l'instant, on a toujours rebondi.