La Nouvelle éco : A La Souterraine, la pépinière Pep's 23 accueille trois nouvelles entreprises

A La Souterraine, la pépinière d'entreprises Pep's 23 continue d'accueillir de nouveaux entrepreneurs. Malgré la crise économique liée au coronavirus, trois nouveaux porteurs de projets se sont installés dans ses locaux en ce mois de janvier 2021. Depuis une douzaine d'années, Pep's 23 propose des bureaux et des ateliers à louer. Ceux qui lancent leur activité y trouvent des services mutualisés ( accueil téléphonique, gestion du courrier etc.) et aussi d'un accompagnement.

Trois nouvelles entreprises dans des secteurs très différents

Pep's 23 héberge cinq entreprises, actuellement. Les trois sociétés qui viennent de se créer sont :

Yatout : une entreprise de vente en ligne de produits de bazar

Bo-Bois-7 : une entreprise de menuiserie-ébénisterie

AEP 23 : une entreprise de vente et installation de systèmes de protection et de stockage composé de structures modulaires et bâches techniques pour l'agriculture et l'environnement

Le cadre de la pépinière d'entreprises peut sembler plus sécurisant en cette période d'instabilité économique. "Le fait qu'on soit un lieu de vie, ça permet aux jeunes entrepreneurs de ne pas démarrer seuls et ça leur permet de faire part de leurs craintes au quotidien", explique Candie Guérinet, la coordinatrice de Pep's 23

Le premier confinement a fait mûrir certains projets

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la crise économique n'a pas eu d'impact négatif sur Pep's 23. "On a eu 45 contacts sur l'année 2020. C'est très bien. C'est similaire aux années précédentes", indique Candie Guérinet. Elle ajoute même : " La période du premier confinement a permis à certaines personnes de se poser et de faire avancer leur projet de création d'entreprise".

D'après la coordinatrice, les entreprises les plus anciennes hébergées à Pep's 23 n'ont pas trop soufferts non plus : " très vite les activités ont repris et on ne ressent pas de grosse fragilité".

La pépinière Pep' 23 a encore de la place pour de nouveaux entrepreneurs (deux bureaux et quatre ateliers). Elle est joignable ici.