La nouvelle éco : à la Tour du Pin la mairie offre 20 euros aux habitants à dépenser dans les commerces locaux

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui : gros plan sur une opération menée par la mairie de la Tour du Pin au profit de ses habitants et des commerçants locaux. Un bon d'achat de 20 euros distribué à chaque foyer et à dépenser localement.

Fabien Rajon, le maire de la Tour du Pin était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi matin à 7h15.

Cette opération "bon d'achat de 20 euros à dépenser localement", c'est "donnant donnant" ?

L’idée à l’origine, c’est plutôt de donner du pouvoir d’achat aux habitants de La Tour-du-Pin. Un bon à hauteur de 20 €, c’est-à-dire de nos capacités, c’est un effort qui est modeste, mais c’est un effort malgré tout au bénéfice des habitants de la commune. Ensuite le corollaire, quitte a aider les turipinois à consommer, autant que ça se fasse dans nos commerces dans la commune. C’est la raison pour laquelle on a mis en place cette opération qui dure trois mois.

20 € par foyer : ça fait combien d’argent en tout pour la mairie ?

Le budget total de l’opération c'est 140 000 €, ce qui n’est pas rien pour le budget d’une commune comme La Tour-du-Pin.

Comment ça se passe pour se procurer son bon d’achat ?

Le moyen le plus simple c'est par Internet la page Facebook de la ville, le site Internet de la ville, et pour celles et ceux qui préféreraient faire la démarche de retirer leur bon d’achat, on a ouvert une permanence en mairie la semaine dernière. Une permanence qui a été assez sollicitée puisque en quelques jours, il y a mille bons d’achat qui ont été retirés sur les premiers jours de l’opération, ça démarre très fort. Le bon d’achat est sécable, utilisable dans plusieurs boutiques.

Combien de commerçants jouent le jeu ?

Les commerçants sont venus progressivement sur cette opération qui était en train de prendre de l’envergure. On n’en a entre cinquante et soixante qui sont affiliés à l’opération à présent. Il a fallu leur expliquer le procédé pour télécharger l’application et pour les convaincre de participer à cette opération. Nos commerçants font face a un contexte délicat. On pense aux bars, aux restaurants mais aussi à tous types d’activités. Alors certains ont pu tirer leur épingle du jeu, je pense à ceux qui ont des activités de traiteurs, de bouchers, de charcutiers. On a vu pendant la période du confinement qu'ils avaient été très sollicitées, mais pour d’autres c’est bien évidemment très difficile. Et ce qui nous inquiète c’est que tout cela risque de s'inscrire dans la durée.

Le bon d’achat est sécable et donc utilisable dans plusieurs boutiques. Il peut être utilisé en plusieurs fois jusqu’à utilisation totale. Le bon d’achat est valable chez tous les commerçants participants dont la liste est disponible sur le site de la mairie. Le bon d’achat peut être activé jusqu’au 31 décembre 2020 et restera valide trois mois après son activation. ______________________________________________________

